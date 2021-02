FC Dordrecht heeft nieuwe Raad van Commissarissen

In de Raad van Commissarissen hebben John Weerman, Takis Tsatsos en Dick Schalekamp een zetel. Met de komst van deze drie mannen heeft algemeen directeur nu weer een RvC die zijn functioneren kan controleren.

Naast de komst van de commissarissen heeft FC Dordrecht nu ook een Raad van Advies. Een nieuw bestuursorgaan, bestaande uit Ton Rietdijk, Gertjan van den Bergh, Lennard Bouwer en Frank Verhoeven. Enkelen van hen hebben een verleden bij de club als RvC-lid. Het Raad van Advies kan worden gezien als een sparringspartner voor de directie.

Algemeen directeur Hans de Zeeuw is blij dat de organisatiestructuur bij FC Dordrecht weer op orde is. "Ik ben daar altijd helder over geweest," zegt De Zeeuw. "Het kan niet zo zijn dat ik alles in mijn eentje kan en mag beslissen bij de club. Bijvoorbeeld over de komst van een eventuele investeerder of overname van de club, om iets te noemen. Het is niet wenselijk dat mijn besluiten niet gecontroleerd worden. Dus het is voor FC Dordrecht heel goed dat er nu een nieuwe Raad van Commissarissen is geïnstalleerd."