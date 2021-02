Analytici bezorgd: wisselvallig Feyenoord heeft geen zekerheid op Europees voetbal

Harry van der Laan, Geert den Ouden, Emile Schelvis en Jan Everse laten hun licht schijnen op het verlies van Feyenoord in Friesland, om de vinger op de zere plek te leggen.

Natuurlijk worden de pijlen gericht op Steven Berghuis. Na zijn rode kaart komt Feyenoord met een man minder te staan. Al kijkt voormalig spits Harry van der Laan óók naar alle andere spelers die daarna in de fout gingen. "Het is makkelijk om te zeggen dat Berghuis met zijn rode kaart de hoofdschuldige is. Maar dan nog moet je de boel gesloten houden. Je kan best een goal tegen krijgen, maar niet drie."

Oud-trainer Jan Everse is strenger voor Berghuis, juist ook omdat hij de aanvoerdersband om de armen heeft. "Dit mag een topclub niet gebeuren. Het is natuurlijk wel je beste speler die wegvalt, dat gaat doorwerken in de koppies. En de tegenstander krijgt meer lef. Dan zit opeens alles mee bij Heerenveen. Zo lopen die dingen soms. Niet alles is uit te leggen, hier is geen verklaring voor."

Actie van Berghuis was dom en onnodig Geert den Ouden

Toch is het niet nieuw dat Berghuis zijn emoties soms niet onder controle lijkt te hebben. "Vooral die eerste gele kaart, dat leek toch op natrappen zonder bal in de buurt. Dat was totaal onnodig. Dit mag de aanvoerder van de ploeg nooit overkomen," zegt Van der Laan. "Het was toch even geleden dat Berghuis zo'n uitbarsting had," vult Geert den Ouden aan. "Volgens mij vorig seizoen voor het laatst. Het is lastig in het hoofd van iemand anders te kijken. Met geel op zak was de tweede overtreding vooral dom en onnodig."

Perspectief voor de rest van dit seizoen

Den Ouden vreest dat het nog lastig wordt voor Feyenoord om Europees voetbal af te dwingen. "Marsman gaat in de fout, Berghuis pakt rood, het zijn dingen die kunnen gebeuren maar alles gebeurt nu in één wedstrijd. Ik vind het niet onoverkomelijk. Feyenoord is wisselvallig en kan overal winnen én verliezen. Dus de zekerheid op Europees voetbal behalen is er niet. Zolang Feyenoord niet een stabiele club is, zullen dit soort resultaten er bij blijven horen."

Feyenoord wordt onderschat, ze kunnen zeker nog tweede worden Harry van der Laan

Ook Jan Everse is skeptisch. "Feyenoord moet alles op alles zetten om Europees voetbal te halen. De tweede plek wordt denk ik ook al heel moeilijk. Feyenoord heeft daar hele vervelende concurrenten voor. Er moet nu rust komen, geen gezeur over de speelwijze en in gesprek willen met Dick."

Harry van der Laan is het er niet mee eens dat plek 2 onhaalbaar is. "Feyenoord wordt erg onderschat door veel analytici en journalisten. Misschien ook door de eigen technische staf. Als ze zelf initiatief nemen en met flair voetballen, dan kunnen ze echt aardig spelen, dat hebben we gezien. En het staat erg dicht bij elkaar, nummer 2 tot en met nummer 5. En ik vind dat ze er bij PSV momenteel ook een potje van maken. Wisselvallig voetballen door het wisselbeleid van de trainer. AZ heeft een jong elftal, dat ook labiel kan zijn."

Emile Schelvis wil de nederlaag in een groter perspectief plaatsen. "Het is een uitkomst van wat er al langer ontbreekt bij Feyenoord. Soms moeten er dingen vreselijk fout gaan om mensen te laten beseffen dat er iets structureel moet veranderen. De hele organisatiestructuur is niet meer van deze tijd. Met een STICO, meerdere RvC's, noem het maar op. Anders zit dat publiek er straks voor joker, als ze ooit weer mogen komen na corona, en strijdt je met clubs als Utrecht en Vitesse in de subtop."