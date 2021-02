Rotterdamse advocaat wil proefproces over avondklokboetes

De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne wil een proefproces over de avondklokboetes. Hij doet dat namens een cliënt die op de eerste dag van de avondklok is bestraft. Volgens de advocaat is er geen legitieme, juridische basis voor de boetes.

De cliënt is een inwoner van de gemeente Haarlemmermeer. Hij werd op 23 januari om 21.15 uur vlak voor zijn woning aangehouden. Van Ardenne: “Hij was net te laat en moest 95 euro betalen.” De advocaat wil de boete op juridische gronden aanvechten. “Zo’n boete moet gebaseerd zijn op een formele wet. Je moet als burger weten wat strafbaar is en wat niet. Dat is hier niet het geval.”

Het kabinet heeft de avondklok ingesteld door een specifieke spoedwet te gebruiken. De Haagse rechter besloot dinsdag dat de avondklok moet worden ingetrokken omdat de verkeerde wet is gebruikt. De zaak loopt nog in hoger beroep. Moet de advocaat dat eerst niet afwachten?

“Nee, want het kabinet heeft zelf al besloten een andere spoedwet op te stellen, die via de Tweede en Eerste Kamer wordt geloodst. Daarmee geven ze dus aan dat de superspoedwet, waarop de avondklokboetes waren gebaseerd, in de basis niet deugt.” Van Ardenne wijst er ook op dat de Raad van State al weken geleden forse kritiek heeft geuit op het gebruik van de superspoedwet.

De Rotterdamse strafpleiter kan niet zelf bij de rechter afdwingen dat het tot een snelle zitting komt. “Dat is aan het Openbaar Ministerie. Ik wil hen vragen deze zaak om principiële redenen op korte termijn als proefproces te behandelen. Dat wil mijn cliënt ook, zodat ellende voor anderen kan worden voorkomen.”