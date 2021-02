Moeder en kind getuigen van overval op Wibra

Op de beelden is te zien dat de verdachte op 12 december 2020 omstreeks 15.35 uur op de fiets komt aanrijden. Hij parkeert de fiets bij de ingang van de Wibrawinkel aan de Rotterdamse Schiedamseweg. Maar hij loopt niet direct naar binnen. Eerst belt hij nog met iemand.

In de winkel loopt hij met een mes in zijn hand meteen naar de kassa. De vrouw en het kind kijken geschokt toe. Nadat een medewerkster hem geld heeft gegeven, loopt hij stoïcijns de deur uit, stapt op zijn fiets en rijdt richting de Van Duylstraat. Omdat hij bij zijn vlucht nauwelijks door andere camera’s is gefilmd, wordt vermoed dat hij in de buurt woont. Wie weet wie hij is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.