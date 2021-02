Wandelende man gewond na plotselinge mishandeling

Zonder enige aanleiding mishandeld worden. Dat overkomt een man op straat in Rotterdam-Zuid. Het incident speelt zich in de zomer van vorig jaar af, maar de politie heeft ondanks uitvoerig onderzoek de dader nog niet aangehouden. Daarom worden nu beelden van de verdachte getoond in Bureau Rijnmond.

Op de Dordtsestraatweg passeert op dinsdag 25 augustus 2020 tussen 21.17 en 21.44 uur een wandelende man een tegemoetkomende man met een fiets, die wordt vergezeld door een vrouw. De man en vrouw lijken een opmerking te maken over het slachtoffer, maar hij reageert niet.

Kort daarna wordt hij in de rug aangevallen. Het slachtoffer krijgt klappen en valt. Daarna ziet hij de man die hij zojuist heeft gepasseerd bij hem weglopen. De verdachte fietst even later weg in de richting van de Motorstraat.

Het slachtoffer loopt een gebroken neus en gebroken ribben op en hij is sindsdien bang om naar buiten te gaan.

Wie weet wie deze man is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.