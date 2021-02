Rotterdammers doodziek van bekeruitschakeling, maar er gloort alweer hoop: 'We worden gewoon tweede'

Feyenoord's nederlaag komt hard aan, maar er is optimisme. "We worden gewoon tweede"

Onder de rook van De Kuip, in Sportdorp, is de bekeruitschakeling van Feyenoord hard aangekomen. Feyenoord-supporter Hans laat zijn hondje uit, maar is volgens zijn vrouw nog steeds chagrijnig van de bekeruitschakeling. "Nee hij is niet te genieten. Er is geen huis mee te houden!"

In Sportdorp is de 4-3 nederlaag van de Rotterdammers het gesprek van de dag. De 3-1 voorsprong werd in de laatste tien minuten ogenschijnlijk eenvoudig weggegeven. Dat steekt Hans het meest. "Dat ze achterin lopen te klojoën, op z'n Rotterdams gezegd. Het is echt slecht vind ik. Het lijkt wel of ze bang zijn een bal af te geven of iemand te passeren. Het wordt steeds moeilijker, lijkt 't wel."

John, die verderop woont, is er ook ziek van. Een van de krachten achter de spandoekenactie lacht als hem gevraagd wordt wat hij van het optreden van Feyenoord vindt. "Wat ik ervan vond? Een drama natuurlijk. Dit mag natuurlijk nooit gebeuren", zegt John terwijl hij lacht als een boer met kiespijn.

Het kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis bij een 3-1 voorsprong. Zowel Hans als John hebben geen medelijden met Berghuis, die na de wedstrijd schuld bewust was.

"Die rode kaart vond ik terecht", zegt Hans. "Hij loopt altijd maar op zijn borst te kloppen en hij kan niet tegen kritiek. Maar ik vind ook dat hij niet echt sterk loopt te voetballen de laatste weken." John vult hem aan. "Hij is nooit mijn favoriet geweest. Hij is kampioen balverlies. En hij kan heel goed penalty's nemen. Ja dat jaagt z'n statistieken omhoog."

Door de uitschakeling in de beker is de snelste weg naar Europa nu dicht voor Feyenoord. Maar Hans is optimistisch over de toekomst en de kansen op Europees voetbal. "Nee, we worden tweede. We gaan gewoon voor de tweede plek. Vitesse pakken we ook dadelijk. Groningen uit lukt ook wel."