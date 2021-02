Kappers in de bijstand door corona: 'De situatie is schrijnend'

"De situatie in de kappersbranche is schrijnend", schrijft de vereniging. "De financiële overheidssteun is bij lange na niet toereikend. Oproepen om meer maatwerk voor de steun hebben geen gehoor gekregen bij de politiek. De kapper-ondernemers staan er alleen voor en doen er alles aan om te zorgen dat het licht niet voor altijd uit gaat."

In België konden kappers het afgelopen weekend weer aan het werk en in Duitsland mogen ze dat vanaf 1 maart. Dat kan veilig, ook in Nederland, zegt de vereniging. Het voorkomt ook dat mensen zich in het zwarte circuit laten knippen, 'waar de veiligheid niet gewaarborgd is'.

Bijstand

Marianne Balneger van Funky Kappers in Kralingen doet ook mee aan de actie. Exact om 18:00 uur draait ze haar lampen van haar zaak aan de Oudedijk in Rotterdam aan. Vorig jaar zou een feestjaar voor Marianne worden, want ze bestond toen twintig jaar. Dat feest viel in het water en het is nog maar de vraag of de zaak 2021 zal overleven. "Er is geen dekkende regeling van de overheid; 85 procent van personeelskosten wordt vergoed en ikzelf krijg een bijstandsuitkering." De huur kan ze niet betalen. "Het zou fijn zijn als we snel open konden."

Ismaël Adjis is een kapper die de kappersschaar noodgedwongen aan de wilgen heeft gehangen. Zijn zaak in Rotterdam-Katendrecht staat er leeg bij, terwijl hij zelf ander werk doet om maar rond te kunnen komen. Hij had een leuk idee bedacht: kappen in coronatijd via videobellen en een kapperset afleveren, maar dat was geen houdbaar businessmodel. "Hugo de Jonge werd met mijn hulp op die manier door zijn vrouw geknipt", vertelt Adjis, "maar het nam te veel tijd in beslag en veel mensen durfden niet te knippen."

"Het zette helaas geen zoden aan de dijk en nu ben ik ergens anders aan de slag gegaan. De rekeningen moeten toch worden betaald." Ismael is nu bezorger voor een landelijk bedrijf.

Naast de Nederlandse Cosmetica Vereniging is ook de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie ervan overtuigd dat de kapperszaken verantwoord open kunnen. Ze werken met een streng hygiëneprotocol en 43 procent van de beroepsgroep treft zelfs extra maatregelen, zegt de bond. Daarbij kun je denken aan spatmaskers.