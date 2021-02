Verdachte overval Fred van Leer opnieuw aangehouden

Rechercheurs hielden gisteravond een man (22) aan in #Amsterdam op verdenking van een poging overval op een bewoner aan de #Mathenesserlaan #Rdam op 18/11. We willen ook de 2e dader graag aanhouden. Help mee, deel dit bericht. Info? 0800-6070/ 0800-7000(M) https://t.co/t5w14OE5xF