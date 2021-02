'Tramschutter Gökmen T. stak bewaarder De Schie neer met onderdeel van een koelkast'

"Het zal toch niet waar zijn", was de eerste reactie van Koenen, die de directie van De Schie heeft gesproken over de steekpartij. "Blijkbaar is het zo dat hij kans heeft gezien om een onderdeel van een koelkast af te halen en dat als wapen kon gebruiken. Hoe precies, dat weten we nog niet."

De actie vond plaats op de afdeling A3, waar terroristen zitten. T. zit de komende twee weken in een isoleercel.



Koenen heeft aan de directie gevraagd of er een onderzoek komt naar het incident, want hij blijft met veel vragen zitten. "Hoe zat het met de sterkte van het personeel en was er überhaupt voldoende personeel aanwezig?" Volgens de vakbondbestuurder werd T. wel - zoals het hoort - begeleid door twee bewakers.

Scherp blijven

Het personeel van De Schie is volgens Koenen geschrokken. "De bewaker is weer thuis en is lichtgewond; het lijkt met een sisser af te lopen. Maar we willen wel weten hoe het zit: een jaar geleden is er een onderzoek gedaan naar de werkdruk en veiligheid in inrichtingen in het hele land. Daar kwam uit dat het personeel grote werkdruk ervaart." Daarom is het belangrijk dat dit incident tot op de bodem wordt uitgezocht: "Misschien was het wel krap in de roosters, of blijkt dat de procedures beter moeten. We móeten scherp blijven in inrichtingen, want we werken met levensgevaarlijke mensen."

Er komen volgens de bestuurder wel vaker incidenten voor in inrichtingen. "In Nieuwegein was er op 1 januari nog een incident, in 2019 ook daar. Dat er echt mensen worden doodgestoken... daarvoor moet je terug naar 2013." Hoewel het niet altijd tot steken komt, gebeuren er veel andere 'ernstige dingen' in inrichtingen, weet Koenen. "Mensen worden van de trap gedonderd, bespuugd, bedreigd, geslagen; er zijn heel veel incidenten. Het personeel klaagt daar ook over, want het aantal incidenten neemt alleen maar toe."

De 39-jarige T. opende op 18 maart 2019 het vuur in een Utrechtse tram. Vier mensen overleden, zes personen raakten gewond. T. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang. Hij ging niet in hoger beroep.