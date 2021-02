Jongeren kwijnen weg, VO-raad wil 1 dag per week school: 'Van levensbelang'

In ieder geval één dag in de week fysiek onderwijs voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs, dat is de eis die de VO-raad stelt aan het kabinet. De koepel van scholen in het voortgezet onderwijs hoopt dat met die maatregel de mentale gezondheid van leerlingen niet verder verslechtert. En als er geen plek is in de schoolgebouwen zelf, dan 'desnoods maar lesgeven in hotels of theaters'.

"De meerderheid van de leerlingen zit al vanaf 15 december thuis; dat zijn bijna twee grote vakanties achter elkaar", legt voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller, uit op Radio Rijnmond. "Dat trekt een enorme wissel op hun mentale gezondheid. Allerlei deskundigen hebben daarvoor gewaarschuwd en zeggen nu: De rek is eruit."

Er moet volgens Rosenmöller nu echt iets gebeuren. "Je kunt het echt niet maken om de meerderheid van de leerlingen nu nog wekenlang geen contact te laten hebben met school en de leraar." Volgens Rosenmöller kwijnen de leerlingen weg en verdwijnt de motivatie. "Het is eenzaamheid ten top en van levensbelang voor leerlingen. Daar overdrijf ik echt niets mee."

Stapsgewijs

De VO-raad pleit nu om goed te luisteren naar wat het OMT zegt, maar ook om er per 1 maart voor te zorgen dat de scholen stapsgewijs weer openen. Te beginnen met een dag per week. "Ik denk niet dat het haalbaar is om de scholen per 1 maart weer ongelimiteerd voor iedereen weer open te zetten. Laten we het stapsgewijs en verantwoord doen, dan krijg je ook leraren mee", weet Rosenmöller.

Als het mogelijk is om leerlingen vanaf 1 maart een dag per week naar school te laten gaan, dan moet er wel ruimte zijn om met voldoende afstand les te geven. En omdat leerlingen in het praktijkonderwijs en examenleerlingen een uitzondering zijn, is het de vraag of dat wel kan op alle scholen. In dat geval zouden docenten en leerlingen moeten uitwijken naar theaters of hotels.

Onderwijs is wendbaar

Maar Rosenmöller verwacht niet dat lesgeven op andere locaties een probleem is. De wendbaarheid van het onderwijs kent in deze pandemie volgens Rosenmöller geen grenzen. "We hebben van het ene naar het andere regime moeten switchen. Dat heeft een enorme wissel getrokken op de schoolleiding en de leerlingen en ondersteuners. Dit hoort daar bij."