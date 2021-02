Huisregisseur Hofpleintheater Carla van Driel overleden

De Rotterdamse regisseur en voormalig theatermaker bij het Hofpleintheater Carla van Driel is overleden. Carla was sinds 'de begindagen een van dé gezichten' van het theater en werkte oa met Rijnmond samen aan het stuk 'Scrooge op z'n Rotterdams'.

Haar familie heeft deze week bekendgemaakt dat Carla van Driel op 13 februari op 61-jarige leeftijd stierf na een kort ziekbed. Ze laat twee kinderen achter.

In 2014 werkte Rijnmond met Carla en Hofplein Rotterdam samen aan het stuk Scrooge op z'n Rotterdams . Carla nam de regie voor haar rekening en Rijnmond de presentatie. De rol van scrooge werd gespeeld door Dave van der Wal.

Knikkende knieën

"Nog nooit had ik eerder met een theaterregisseur gewerkt", herinnert Van der Wal zich. "Carla was mijn eerste en wat voor een. In het voorgesprek raakte ik al onder de indruk van al die kennis en ervaring. Het gevolg was wel dat ik later met knikkende knieën de repetitieruimte binnenliep vol met acteurs in opleiding en Carla dus. In de veronderstelling dat ik er niks van zou bakken en al mijn tekst zou vergeten zei ze: 'En dit is de jongen van de tv waar we allemaal heel veel van gaan leren.' Het ijs was gebroken en ik heb een toptijd gehad en heel veel geleerd. Ik heb met een aantal acteurs en met Carla contact gehouden en zo mocht ik meemaken dat ze oma werd. Ze was zó trots", glimlacht hij.

Dierbare herinnering

Carla was jarenlang betrokken bij het Rotterdamse jeugdtheater Hofplein. "Door haar hebben duizenden kinderen zich thuis gevoeld op het toneel van het Hofpleintheater en ver daarbuiten", schrijft het theater op Facebook. "Ze heeft een schat aan voorstellingen geschreven en gemaakt bij Hofplein, en die herinnering is ons ontzettend dierbaar."

Ook de Erasmus School of Law heeft goede herinneringen aan Carla. "Ze was voor velen binnen de faculteit een bekend gezicht en ze heeft een grote indruk achtergelaten. Ze was creatief, loyaal, doortastend en vooral uniek." Van Driel verzorgde onder andere trainingen voor studenten en medewerkers.

"Carla was een verbinder in hart en nieren en een waar begrip in Rotterdam en omstreken. Ze wist iedereen mee te nemen in de wereld van theater, non-verbale communicatie en creativiteit. Een belangrijk aspect daarbij was Carla’s passie en bijzondere gevoel voor humor. Ondanks dat verdriet nu de boventoon voert, zullen de vele dierbare herinneringen van en met Carla ons bijblijven."