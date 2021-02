Het ene weekend sta je op de schaats en het volgende weekend tussen de krokussen. Met een temperatuur van 17 graden komt de lente eraan! Normaal gesproken het moment om het terrasseizoen te openen, maar wat doe je als dat nog even niet kan? In dit artikel geven we je tien tips voor de eerste lentedag in lockdown.

1. Zoek een nieuw stukje groen

Vermijd de drukke natuurgebieden waar iedereen wandelt en zoek op Google Maps naar stukjes natuur vlakbij of in je woonplaats, waar je nog nooit bent geweest. Wedden dat je verrassend mooie nieuwe plekjes ontdekt?

Volgens Thomas van der Es, boswachter in de Biesbosch, hoef je namelijk helemaal niet diep de natuur in om de lente te ervaren. Sterker nog, Van der Es denkt dat je meer van de lente gaat zien in de stad. "Het is in de stad en in en om het dorp ietsje warmer, dus de natuur is er ietsje vroeger. Je hebt daar dus een grotere kans dat je de lente gaat ervaren."



Ook raadt Van der Es voor het echte lentegevoel aan om op zoek te gaan naar uitlopende wilgenkatjes. Die staan vooral langs rivieren, zoals het Wantij en de Oude Maas. "Ze kunnen bij warmer weer heel snel overgaan tot het ontwikkelen van nectar. Daar waar ze uitlopen worden ze broos en geel, en daar komen meteen de eerste hommels op af." Ga dus even lekker kijken en wachten op het komen en gaan van zoemers, raadt Van der Es aan.

Tekst gaat verder onder de foto



2. Thuisterras

Als een terrasje er niet in zit dan kan je er thuis maar beter het beste van maken, toch? Dus sla lekkere drankjes in, zet een zomerse playlist op, pak je zonnebril en geniet van de eerste lentedag op je balkon of in de tuin.

Een lekkere truffelbrie, buffelworst en een kaasplankje gecombineerd met een goede rode wijn, passen volgens een Rotterdamse specialist in borrelplanken helemaal bij de eerste lentedag.

Tekst gaat verder onder de foto



3. Doe iets wat je als kind deed

Skeeleren, badmintonnen, voetballen op straat, hutten bouwen in het bos, et cetera. Bedenk wat je vroeger graag deed en ontdek hoe het voelt om weer even kind te zijn!

4. Bekijk een andere wijk

We zijn vaak geneigd om altijd via dezelfde weg te rijden en naar dezelfde plekken te gaan. Maar hoe goed ken jij je eigen dorp of stad nou eigenlijk echt? Kom uit je bubbel en ga eens naar een andere wijk. Wandel door de wijk, haal een koffietje bij een tent die je niet kent en doe eens boodschappen in een supermarkt waar je nooit komt.

5. Fotograferen

Pak je telefoon of camera, ga er op uit en maak de mooiste plaatjes. Volgens weerman en fotograaf Ed Aldus kun je dit weekend krokussen en narcissen fotograferen voor het echte lentegevoel op je foto's. "Maar de natuur zit nog in een winterslaap, dus veel vogels en andere dieren zijn er nog niet", weet Ed.

Voor toffe foto's kun je daarom het beste een mooi natuurgebied kiezen zoals de Broekpolder in Vlaardingen, de Biesbosch of de Grienden, zegt Ed. Ga tijdens het 'golden hour', dat is vanaf het moment dat de zon opkomt tot een uur daarna en een uur voordat de zon ondergaat. Je hebt dan niet alleen het mooiste licht, maar waarschijnlijk vermijd je ook de drukte.

Tekst gaat verder onder de foto



6. Ploggen

Nu veel mensen de natuur in trekken, blijft er helaas ook veel afval achter. Begin het seizoen daarom goed en help de natuur. Pak een afvalzak en hardloop of wandel terwijl je opruimt. Je zult schrikken van de hoeveelheid afval die je vindt.

Nicole van Batenburg plogde eerder en hoopt dat meer mensen aan de slag gaan. "Je bent aan het sporten, maar hebt ook het gevoel dat je iets goeds voor de wereld doet. En je moet je handen door corona toch wel wassen", zegt ze lachend. "Veel mensen staan er niet bij stil hoeveel afval er op de grond ligt. Tot je er op gaat letten."

7. Winterbarbecue

Wie zegt dat barbecueën alleen op een warme zomerse dag kan? Steek je barbecue tijdens lunchtijd aan en geniet!

Volgens topkok Marcel van Zwam is het heerlijk om dit weekend een stukje zalm op een rookplankje op de barbecue te doen. "Wel het rookplankje in witte wijn", legt Marcel uit. "Snijd op dat plankje citroen en limoen en leg er een bosje tijm en rozemarijn op." Ook kun je zalm heel goed op hooi barbecueën. "Je maakt het hooi dan wat vochtig en legt de vis erop. De zalm vul je lekker met tijm, rozemarijn, een pepertje en knoflook."

Tekst gaat verder onder de foto



8. Maak je tuin of terras zomerklaar

Zit er op jouw terras ook allemaal groene aanslag? Of liggen er overal blaadjes en takjes? Gebruik dit mooie lenteweekend om de eerste stap te zetten richting een tuin of balkon die klaar is voor de zomer.

Maar let op wat je doet. "De tuincentra zijn door de lockdown niet open en dat is maar goed ook", legt Rijnmondexpert groenvoorziening Huib Sneep uit. "Het is te vroeg om planten te kopen, want het kan zomaar ineens weer een stuk kouder worden. Houd er ook rekening mee dat de planten in je tuin nog in rust zijn en zet planten die niet kunnen overwinteren, zoals je mooie olijfboompje, nog niet buiten."

Wat je volgens Huib wel kunt doen, is de algen van de tegels verwijderen zodat ze weer mooi schoon zijn. Ook kun je je tuin of balkon een beetje aanvegen.

9. Picknicken

Geen balkon of tuin? Neem de tips van het thuisterras dan mee naar een mooie plek, pak een kleedje en ga picknicken.

10. Geniet!

Gooi die warme winterjas uit, zet je zonnebril op, draai je hoofd naar de zon, sluit je ogen en geniet!