Dordrecht en Zwijndrecht krijgen miljoenen voor 1400 nieuwe woningen

Zo zal in Dordrecht een groot deel worden besteed aan de opknapbeurt van de Spuiboulevard. De structureel leegstaande kantoorpanden moeten plaatsmaken voor meer dan 500 betaalbare woningen, zo luidt één van de voorwaarden van het Rijk. In Zwijndrecht gaat het om het Stationsgebied waar ruim 900 woningen worden gebouwd.

Het nieuws is met vreugde onthaald in de twee gemeenten. “Dit gebied leent zich echt om omgetoverd te worden tot een aantrekkelijk woongebied,” zegt de Dordtse wethouder Piet Sleeking over de Spuiboulevard.

Een ander deel van het geld gaat naar de ontwikkeling van de Spoorzone. De wethouders van beide gemeentes zien in de bijdrage de erkenning dat het nu nog grauwe gebied rondom de spoorlijn naar Rotterdam belangrijk is. “Dit is een enorme stimulans voor de ontwikkeling in onze gemeenten", zegt Sleeking. Voor een metamorfose van de grauwe Spoorzone werd onlangs een plan gelanceerd.

In totaal heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 266 miljoen euro toegekend aan 28 gemeenten voor de bouw van zo’n 45.000 woningen. De regeling is bedoeld om het woningtekort in Nederland te verminderen.