Raad Rotterdam kiest voor bouwplan Parkhavenstrook

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de bouw van negen appartementencomplexen op de Parkhavenstrook. Dat is het stuk groen naast de Euromast. Ondanks de vele bezwaren van onder andere buurtbewoners dat hierdoor groen verdwijnt en het zicht op het park en de Euromast verdwijnt. Voor de politieke partijen die voorstander zijn, is het realiseren van 630 nieuwe woningen in tijden van woningnood de belangrijkste reden om in te stemmen met dit bouwproject.

Al sinds de presentatie van de eerste versie van de bouwplannen is er veel weerstand. In het aanvankelijke plan dat anderhalf jaar geleden is gepresenteerd, stonden tien appartementencomplexen gepland langs de Parkhavenkade. Grootste kritiekpunt was dat het uitzicht op het park en de Euromast zou verslechteren. De particuliere initiatiefnemers hebben de plannen toen aangepast.



De belangrijkste aanpassingen zijn dat er één appartementencomplex is geschrapt. De afstand tussen de gebouwen is daardoor vergroot zodat het uitzicht op het groen beter is. Ook komt er nu een bredere open ruimte rond de Euromast. Was die eerst 70 meter, wordt die nu 105 meter. De hoogte en de gevels van de bebouwing zijn aangepast om zo ook het zicht op het groen te verbeteren. De kades zijn breder geworden en krijgen meer groen, met bijvoorbeeld nieuwe bomen.

Bijna hele oppositie wijst plan af

Op Denk na willen de oppositiepartijen niet instemmen met de bouwplannen bij de Euromast. De Partij voor de Dieren hamerde ook vandaag weer op het verdwijnen van het groen. Terwijl dat juist in tijden van corona zo belangrijk is, zo zei raadslid Ruud van der Velden. De partij begrijpt niets van wat coalitiepartij GroenLinks ziet in de plannen. "Zitten deze raadsleden wel bij de goede partij", vroeg Van der Velden.

Zijn collega Astrid Kockelkoren van GroenLinks zei dat er inderdaad 98 bomen verdwijnen, maar dat er juist 200 nieuwe bomen worden geplant en er ook veel ander groen bijkomt. De Partij voor de Dieren gelooft daar vooralsnog niet in. "U ging ook akkoord met 275 bomen die verdwenen uit het Museumpark. Daar zou ook compensatie komen, maar daar staat nog niks", aldus Ruud van der Velden.

Huizen nodig

VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer zei dat hij begreep dat er veel weerstand is, maar dat Rotterdam duizenden nieuwe huizen nodig heeft. Dat geeft voor zijn partij de doorslag. "Ik sta op voor die Rotterdammers die een huis zoeken, maar niets kunnen vinden." Ook oppositiepartij Denk is dus voorstander van de bouwplannen, ondanks dat ze graag meer sociale woningbouw in dit project hadden gezien en dat de maximale prijs voor de middeldure woningen lager zou zijn.

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam zei tegen te stemmen. "De nadelen zijn groter dan de voordelen", aldus raadslid Hans van Putten. Volgens Leefbaar is de afgesproken termijn van zelfbewoningsplicht niet lang genoeg en komen er veel te weinig parkeerplaatsen.

De bewoners van het Scheepvaartkwartier in Rotterdam blijven strijden tegen de komst van 630 woningen in negen appartementencomplexen aan de Parkhaven. Ze willen dat de Parkhavenstrook wordt aangewezen als Rijksmonument. De aanvraag is inmiddels ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zeggen ze.



Na het instemmen met het Masterplan, kunnen de bouw- en bestemmingsplannen verder uitgewerkt worden. De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2023 de bouw zal starten. De eerste huizen zullen dan in 2026 opgeleverd kunnen worden.