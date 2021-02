Koolmonoxidevergiftiging: wat is het en hoe kun je deze sluipmoordenaar buiten de deur houden?

Het begint met een grieperig gevoel en kan uiteindelijk zelfs tot de dood leiden: koolmonoxide wordt niet voor niets een sluipmoordenaar genoemd. Het is een gas dat je niet hoort, ziet of ruikt, maar waar in Nederland tien tot twaalf keer per jaar mensen aan overlijden en waar de brandweer vorig jaar alleen al in de regio Rijnmond 70 keer voor uitrukte. Peter Schuurmans van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond legt bij Radio Rijnmond uit wat een koolmonoxidevergiftiging is en hoe je het kunt voorkomen.

Koolmonoxide komt vaak door een slecht werkende ketel of geiser, legt Schuurmans uit. "Als de verbranding van je cv-ketel of geiser verkeerd is, dan komen gassen vrij en die gassen zijn voor ons heel dodelijk en schadelijk." Ook een waterpijp roken in een slecht geventileerde woning kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

Grieperig gevoel

Koolmonoxidevergiftiging begint volgens Schuurmans met een grieperig gevoel. "Je voelt je misselijk en bent wat moe. Als er een hele hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is, kan je flauwvallen en bewusteloos raken. Bij een dusdanig hoge concentratie kan je zelfs overlijden."

Ventileren, controleren en alarmeren

Schuurmans raadt daarom drie dingen aan: ventileren, controleren en alarmeren. "Zorg dat er altijd ergens een raampje op een kiertje staat in de ruimte waar je cv-ketel hangt. Ook als het heel erg koud is." Daarnaast is het belangrijk dat een erkend installateur één keer per jaar jouw cv-installatie of geiser goed controleert.

Als laatste is het volgens Schuurmans belangrijk om een koolmonoxidemelder te hebben. Dat is niet hetzelfde als een rookmelder. Een koolmonoxidemelder kan je al in een heel vroeg stadium alarmeren, waardoor je nog kunt ventileren of je woning verlaten. Het heeft dus niets met brand te maken.

Schuurmans adviseert om in ieder geval een melder tegen het plafond te hangen in de ruimte waar je cv-ketel of geiser is. Sommige mensen hebben volgens Schuurmans op iedere bouwlaag of in meerdere ruimtes een melder hangen. "Dan doe je het heel erg goed. Maar wij zijn al blij als je er in ieder geval eentje ophangt in de ruimte waar het stooktoestel hangt."