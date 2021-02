Volkstuinen blijven behouden, maar voetbalvereniging Steeds Hooger moet wijken

Oorspronkelijk was het plan om de accommodatie van de voetbalvereniging uit te breiden op het terrein van de volkstuinen. De tuinders kwamen in verzet en gingen massaal in de aanval. Vele brieven werden richting de raad gestuurd en er werden 5500 handtekeningen aangeboden om het plan van tafel te krijgen. Een groot deel van de raadsleden wil ook niet dat de volkstuinenvereniging grond moet afstaan. Het belang van groen in een stad is te belangrijk, vinden de raadsleden.



Een andere oplossing voor Steeds Hooger was het samengaan met Rotterdam United, maar dat wilden beide partijen niet. Nog deze week kreeg de voetbalclub Steeds Hoger van de gemeente een belletje dat het ook mogelijk is dat de vereniging moet stoppen. Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck was totaal verbaasd dat deze optie op tafel kwam. Van Elck is ook boos dat de wethouder niet zelf de club heeft gebeld met dit nieuws. Dat er überhaupt over opheffen gesproken wordt, vindt Van Elck 'onfatsoenlijk'. Leefbaar zegt de zaak hoog op te nemen. "Een club die op verzoek van de gemeente ook is gestart met jeugdleden en altijd constructief is. Daar ga je niet op deze manier mee om."

'We laten ons niet opknippen'

Eerder liet Sander Vis, de voorzitter van de Rotterdamse voetbalclub, al weten opknippen 'onbespreekbaar' te vinden. "Op verzoek van mensen uit de wijk zijn we met jeugd begonnen. Dat ging zo goed dat we nu dus ruimte nodig hebben. Niet voor niets is al in 2017 de motie 'Steeds Hooger moet groter' door de raad aangenomen. We hadden alle hoop op een tweede veld. Het nieuwe voorstel heeft ons verbaasd", aldus voorzitter Sander Vis.



Leefbaar Rotterdam en de PVV hebben eerder al aangegeven dat ze willen dat de voetbalclub op de huidige locatie blijft; de manege en de scouting zouden dan een andere plek moeten krijgen. Dan kan de voetbalvereniging op de huidige plek gewoon verder groeien, net als de stadscamping. Maar dit voorstel heeft het niet gehaald.

De VVD heeft samen met het CDA en GroenLinks voorgesteld om met Steeds Hooger een ultieme poging te doen om een andere plek te vinden, zodat de club kan doorgaan. De PvdA houdt vast aan een samenwerking met Leonidas in Schiebroek. Maar dat ziet Steeds Hooger niet zitten: "Dat doe je de leden toch niet aan? Net zoals het opsplitsen van de vereniging. Dat is toch aan ons als club om dat te beslissen?"