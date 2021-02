Ultieme poging van Rotterdamse gemeenteraad om reorganisatie Blijdorp te verzachten

De gemeenteraad van Rotterdam doet een dringend beroep op de directie van Diergaarde Blijdorp om alsnog met de vakbonden en de OR om tafel te gaan, om te zorgen dat er bij de reorganisatie een goed sociaal plan kan komen. Het is een ultieme poging van de raadsleden om de pijn te verzachten voor werknemers die moeten vertrekken of zij die mogen blijven maar geld moeten inleveren. Initiatiefnemer Dennis Tak van de PvdA: "Je kan het lichthartig naast je neerleggen, maar dat zou me verbazen."

Blijdorp wordt hard getroffen door de coronacrisis. Zonder tien miljoen euro steun gaat de dierentuin het niet redden. Eerst heeft de diergaarde geprobeerd om een lening bij een bank te krijgen maar dat lukte niet, zo bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Rotterdam geeft nu die lening van tien miljoen. De eerste 4 miljoen zijn uitbetaald, de rest volgt binnenkort. Voorwaarde was wel dat de bedrijfsvoering aangepast zou worden en dus komt er een reorganisatie.



Volgens Blijdorp kost dat 40 van de 170 banen. De gemeenteraad is daar niet blij mee, omdat eerder gevraagd was juist banen te behouden. Personeel dat mag blijven, zal geld moeten inleveren. Sommige partijen in de raad deden weer een oproep om ook de directeur niet buiten schot te laten bij het inleveren van salaris. Directeur Erik Zevenbergen heeft aan Rijnmond laten weten daar voorlopig niet op te willen reageren.

Alle dierentuinen in Nederland krijgen van het Rijk ter compensatie van de coronaperiode in totaal 38 miljoen euro. Wethouder Bert Wijbenga zei tegen de raad dat de brief hierover vandaag binnen was gekomen. Hoeveel geld Blijdorp precies krijgt is nu nog niet bekend.

Subsidie voor Blijdorp

Leefbaar Rotterdam heeft een voorstel ingediend om Blijdorp in de toekomst weer een subsidie te verstrekken. De dierentuin houdt volgens raadslid Robert Simons jaarlijks te weinig geld over om bijvoorbeeld de monumenten in het park goed te kunnen onderhouden. In eerste instantie had Leefbaar voorgesteld om jaarlijks twee miljoen euro te geven aan Blijdorp. Voor dat plan was geen draagvlak, daarom is nu voorgesteld te kijken of er voor bepaalde zaken een subsidie mogelijk is. Dat plan wordt niet direct uitgevoerd, maar neergelegd voor het stadsbestuur dat volgend jaar aantreedt. Zij moeten dan besluiten of ook echt wordt ingevoerd.



Vanuit de raad is er ook gevraagd om te gaan kijken naar hoe de toekomst van de dierentuin eruitziet. Er komen steeds meer vragen of de huidige manier van het houden van wilde dieren nog wel kan in de huidige tijd. GroenLinks-raadslid Jeroen Postma kwam met dit voorstel.