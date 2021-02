Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag begint de dag zonnig, in de loop van de dag verschijnt er vanuit het zuidwesten steeds meer sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 10 graden. De zuidwestenwind krimpt naar het zuiden en waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door (hoge) wolkenvelden en blijft het droog. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidenwind koelt het af naar 7 of 8 graden.

Morgen zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door enkele (hoge) wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt aanzienlijk zachter. De temperatuur loopt in de middag op naar 15 tot 17 graden. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft de lentevlag in top! Het is vrij zonnig met soms ook wolkenvelden en het blijft droog. In de middag wordt het 15 tot 17 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 28 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,9 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden. Er valt gemiddeld 21,3 mm neerslag.