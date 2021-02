Storing bij waterzuivering Spijkenisse; drinkwaterproductie weer op gang

De drinkwaterzuiveringslocatie Berenplaat in Spijkenisse kampte vrijdagochtend met een storing. Daardoor heeft de productie van schoon drinkwater even stil gelegen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Wat de aanleiding is van de storing is nog niet bekend. Inmiddels is de productie weer opgestart, laat een woordvoerder van Evides weten. Tussentijds zou sprake zijn van een mogelijk lichte chloorgeur of -smaak, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De woordvoerder benadrukt dat er geen leveringsproblemen zijn en er gewoon water uit de kraan komt bij de mensen thuis.

Zuiveringslocatie de Berenplaat is de grootste drinkwaterzuivering van Nederland. Vanuit daar levert Evides drinkwater aan een groot deel van de regio Rotterdam-Rijnmond en de Hoeksche Waard. In totaal gaat het om zo'n negenhonderdduizend klanten.