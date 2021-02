Storing bij waterzuivering Spijkenisse; productie schoon drinkwater voor groot deel regio ligt stil

Wat de aanleiding is van de storing is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor het gebruik van water.

"Voor de komende paar uur is wel genoeg water voorhanden. Omdat we niet weten hoelang deze storing zal aanhouden, zijn we als veiligheidsregio gealarmeerd", aldus de woordvoerder. Bij de mensen thuis komt dus vooralsnog gewoon water uit de kraan. Ook de waterdruk is normaal.

Zuiveringslocatie de Berenplaat is de grootste drinkwaterzuivering van Nederland. Vanuit daar levert Evides drinkwater aan een groot deel van de regio Rotterdam-Rijnmond en de Hoeksche Waard. In totaal gaat het om zo'n negenhonderdduizend klanten.