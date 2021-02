Bizarre wending in Rotterdams oorlogsverhaal: doodgewaande SS'er blijkt aanslag te hebben overleefd

Op 19 februari 1945 fietst SS'er Hermann Pennings over de Coolsingel in Rotterdam. Hij wordt ingehaald door twee fietsers en door hen in zijn hoofd geschoten. De reactie van de Duitse bezetter op deze aanslag is genadeloos: tien verzetsmensen die in bureau Haagse Veer gevangen zitten, worden een dag later kil geëxecuteerd op de Coolsingel.

Er is altijd gedacht dat Pennings bij de aanslag om het leven is gekomen. Maar nu blijkt dat hij het heeft overleefd. Hij is overbracht naar een Duits ziekenhuis in Rotterdam, waarvandaan hij drie weken later een brief schrijft aan zijn familie.

De brief is gepubliceerd door Netwerk Oorlogsbronnen . Tessa Free van Oorlogsbronnen: "De kleindochter van Pennings meldde zich, ze vertelde dat de overlijdensdatum van haar opa bij ons op de site niet klopte." Kleindochter Judith stelt de brief en enkele privéfoto's beschikbaar.

Tessa Free is verder gaan zoeken en vond de overlijdensakte van Hermann Pennings. Hij blijkt in de nacht van 4 op 5 mei 1945 in Hamburg (Duitsland) te zijn overleden. In zijn brief van 16 maart 1945 vanuit Rotterdam schrijft Pennings over de aanslag op de Coolsingel.

Eén van de pagina's van de brief, tekst gaat verder onder de afbeelding



"Het is absoluut een wonder dat ik er zo goed vanaf gekomen ben", schrijft Pennings aan zijn vrouw in Duitsland. Hij beschrijft wat er op die 19e februari is gebeurd en meldt ook de vergeldingsactie: "Een tijdje terug zijn voor mij op de Coolsingel tien terroristen doodgeschoten, die de hele dag zijn blijven liggen als vergelding."

Bij de slachtoffers wordt een kartonnen bordje neergelegd waarop wordt verteld waarom zij zijn doodgeschoten. Dat bordje is bewaard gebleven en opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam. Het is te zien in het museum aan de Coolhaven, samen met de jas van één van de slachtoffers waar de kogelgaten in zitten.

Het is niet helemaal duidelijk hoe en wanneer, maar uit het onderzoek van Netwerk Oorlogsbronnen blijkt dat Pennings vanuit Rotterdam naar het Duitse Hamburg-Fuhlsbüttel is gegaan. Hij komt terecht in een gevangeniscomplex, vermoedelijk als bewaker.

In Fuhlsbüttel is er een complexe situatie. Het bestaat begin mei 1945 uit een mannengevangenis, vrouwengevangenis, penitentiaire inrichting, politiegevangenis en een subkamp van Neuengamme. Het einde van de oorlog nadert en Polizeigefängnis Fuhlsbüttel wordt geëvacueerd.

Geestelijk gestoord

Hermann Pennings overlijdt in de nacht van 4 op 5 mei 1945. Netwerk Oorlogsbronnen citeert uit de officiele aktes over zijn dood: "Zelfmoord als gevolg van een hoofdschot'. Het besluit uit 1951 dat zijn weduwe Gertrud een pensioen ontvangt, stelt vast dat Hermann Pennings op 3 mei 1945 zelfmoord heeft gepleegd als gevolg van een mentale stoornis ('geistiger umnachtung') na het oplopen van zijn hoofdwond op 19 februari 1945 in Rotterdam."

"Er is altijd vanuit gegaan dat Pennings ter plekke is overleden. Niet zo raar want hij is van dichtbij door het hoofd geschoten", zegt Rob Noordhoek van Museum Rotterdam. De brief van Pennings over de aanslag geeft volgens Noordhoek een extra dimensie aan het Rotterdamse oorlogsverhaal.

Het laat de spiraal van geweld zien die in Rotterdam begin 1945 heerste. Rob Noordhoek over de brief

Noordhoek: "Zijn brief laat zien dat hij eigenlijk bijna trots was dat voor hem - hij onderstreept het letterlijk - tien terroristen, zoals hij het noemt, zijn dood geschoten. Voor ons zijn dat natuurlijk verzetshelden."

De brief van Pennings bestaat uit vijf kantjes. "Verderop in die brief schrijft hij dat hij z'n vrouw zo mist en informeert hij naar de gezondheid van zijn kinderen. Dus aan de ene kant is het een bijna monsterachtige nazi hoe die over die mensen schrijft, tegelijkertijd is het gezinsman. Dus het geeft een extra dimensie aan dat bizarre oorlogsverhaal van Rotterdam", aldus Noordhoek.

Hermann Heinrich Pennings. Bron: Netwerk Oorlogsbronnen/privécollectie