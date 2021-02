Cruciale dag voor de avondklok: hoger beroep om 10:00 uur

Het is een cruciale dag voor de avondklok. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich vrijdag over de wettelijke gronden van de coronamaatregel in een hoger beroep. Ook stemt de Eerste Kamer over de avondklokspoedwet, die donderdag een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer.

Eerder deze week haalde een voorzieningenrechter in Den Haag een streep door de avondklok. Wettelijk was de maatregel niet in orde, omdat hij gebaseerd was op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dat mag alleen in het geval van een 'bijzondere spoedeisendheid.' Maar omdat er uitgebreid over het al dan niet invoeren van een avondklok was gedebatteerd, was er geen sprake meer van spoed.



De zaak was aangespannen door Viruswaarheid, van Rotterdammer Willem Engel. De overheid ging tegen de uitspraak van de rechter in beroep, dat vrijdag om 10:00 uur dient. Tot dan is de avondklok in ieder geval nog wel van kracht.