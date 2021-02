Van schaatsen naar t-shirt in een week: wat betekent dat voor de natuur?

Boswachter Thomas van der Es vertelt over de overgang van winter naar lente voor vogels in de Biesbosch

Amper een week geleden was de wereld wit, koud en trokken ganzen massaal naar de Biesbosch omdat de wateren daar nog niet bevroren. Nu gaat de natuur een heel andere fase in. Door de zuiderwind en de warme lucht die onderweg is, druppelen de grutto's in de Biesbosch al binnen. "Het is een heel bijzonder contrast", zegt boswachter Thomas van der Es.

"Zondagochtend stond ik in de kou en vorst nog tienduizend ganzen te filmen. Het was geweldig met die blauwe lucht", vertelt Van der Es enthousiast. "Nu komen er op diezelfde plek allemaal grutto's en andere trekvogels naar beneden die in Europa hebben overwinterd. Ze komen deze dagen massaal aan."



Ook de vogels in de achtertuin zaten volgens Van der Es vorige week nog zielig bij de vetbol. Maar komend weekend zullen we ze horen. "De vink begint dit weekend aan zijn vinkenslag. Als het 18 graden wordt, dan zal hij zijn gezang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat laten horen."

En ook hommels, vleermuizen, bijen en vlinders zullen dit weekend met het warme weer aangezet worden om uit hun winterslaap te komen. "Bijen en hommels weten de krokus meteen te vinden", legt Van der Es uit. Toch zal het warme weer volgens Van der Es niet alle dieren activeren. Er zijn namelijk ook dieren die rekening houden met de stand van de zon en de sterren.

Volgens biologen Kevin en Marvin Groen, beter bekend als De Gebroeders Groen, komt er dit weekend veel kleur in de natuur. "De bollen gaan lekker de grond uit schieten." Gele krokussen, boerenkrokussen en sneeuwklokjes zullen veel te zien zijn. Wil je er veel tegelijk zien, dan moet je in het Euromastpark zijn, tippen de mannen.



Lente te vroeg?

Of het erg is dat de lente zo vroeg komt en zo snel na een koude periode? De boswachter maakt zich er niet heel veel zorgen om. "Het kan in maart nog ijzig koud zijn. Dan hebben ze pech. Als dat lang duurt, dan heeft dat wel een negatief effect. Als je bijvoorbeeld ineens een vorstperiode induikt, overleven veel dieren dat niet."

Maar vogels die afgelopen week geleden hebben door de kou, kunnen dit weekend juist door het warme weer even op adem komen, legt de boswachter uit.

Ook de Gebroeders Groen maken zich niet meteen grote zorgen. "Dieren hebben over het algemeen juist meer te eten als het wat warmer is. Maar als het andersom zou gaan; dus eerst heel warm en dan heel koud, dan zou het wel grotere gevolgen hebben. Toch hoeft ook dat volgens de broers niet meteen het einde te betekenen: "De natuur kan zich snel aanpassen en het zorgt ook voor selectie. Alleen de sterke dieren overleven."



Klimaatverandering

Net als Van Es zijn de de Gebroeders Groen meer bezorgd over de gevolgen op lange termijn, want daarin zou de opwarming wel grote gevolgen kunnen hebben. De natuur loopt namelijk synchroon. Vogels wachten met eieren leggen tot de insecten actief zijn en de insecten wachten tot er genoeg stuifmeel is. De temperatuur speelt een rol in het bloeien van planten en dat ritme kan dan verstoord worden. "Op de langer termijn vanaf 1950 zie je al dat de aarde warmer wordt en dat planten eerder bloeien", leggen de broers uit.

Daarbij komt dat de mens veel impact heeft op de natuurlijke omgeving, waardoor er minder diversiteit in de natuur is. De natuur heeft dus minder ruimte om te klappen op te vangen.

Genieten

Wat betreft dit weekend hoeven we ons dus niet meteen zorgen te maken. Boswachter Thomas Van der Es kan zelf in ieder geval niet wachten op de lente. "Bij elk voorjaar denk ik weer: 'Yes de lente is begonnen!' Het is altijd een heerlijk moment waar je vrolijk van wordt en het verrast ieder jaar. Maar het gaat natuurlijk nog wel even duren voordat de lente echt gaat doorzetten."