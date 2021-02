Chris Woerts in FC Rijnmond: 'Het is code rood bij Feyenoord'

Chris Woerts zegt dat Feyenoord spelers moet gaan verkopen om het hoofd boven water te houden. "Het is code rood. het eigen vermogen is weg", zegt de voormalig commercieel directeur van de Rotterdammers. Elke thuiswedstrijd verliest Feyenoord door de coronacrisis 900 duizend euro aan omzet, meldt Woerts in FC Rijnmond. "De problemen zijn echt gigantisch groot."

Spelers zoals Steven Berghuis of Marcos Senesi zouden volgens Woerts door Feyenoord verkocht moeten worden. Met dat geld zou er geherinvesteerd kunnen worden in andere spelers.

In de regionale voetbaltalkshow ging het ook over de zoektocht van Feyenoord naar extra geld voor de club. Dat zou uit de Verenigde Staten moeten komen. "Er is veel belangstelling voor Feyenoord, maar een investeerder gaat er pas in als er zich op rendement is", zegt Woerts.

Loonoffer

Eerder werd bekend dat de directie van Feyenoord de spelersgroep weer een loonoffer heeft opgelegd. Een groot gedeelte van de spelers is het echter niet met deze beslissing eens.

Volgens Woerts is er onder de spelersgroep van Feyenoord wel gepeild over het loonoffer. Woerts zegt in FC Rijnmond dat er eensgezindheid was aan het begin van de coronacrisis in maart 2020. "Maar het is onbegrijpelijk dat spelers nu niet solidair zijn."

De lonen worden gekort met een percentage. "Trainer Dick Advocaat is er wel mee akkoord", zegt chef sport Ruud van Os.

Naast Chris Woerts zaten ook Harry van der Laan en Ruud van Os aan tafel bij presentator Bart Nolles. Kijk hieronder de uitzending van FC Rijnmond terug: