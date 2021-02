LIVE: Chris Woerts in FC Rijnmond over financiële situatie bij Feyenoord

Chris Woerts is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. Met de voormalig commercieel directeur van Feyenoord blikken we terug op de verloren bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Heerenveen en bespreken we de financiële gevolgen voor Feyenoord en Sparta in dit coronaseizoen. Alle clubs in het betaalde voetbal maken zich zorgen en maken plannen om in de toekomst te overleven.