College: Ook in 2021 terrasuitbreiding voor horeca

Horecagelegenheden in de gemeente Rotterdam mogen ook in 2021 hun terrassen uitbreiden, zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten. Tot in ieder geval het einde van dit jaar geldt dat de terrassen twee keer zo groot mogen zijn. Wel moeten andere functies van de publieke ruimte mogelijk blijven, meldt het college.

D66, VVD en Leefbaar Rotterdam stelden eerder samen een horecaherstelpan op om de horeca erbovenop te helpen als de coronacrisis verleden tijd is. Zij wilden onder meer inzetten op horeca-experimenten en verruimde terrassen voor een langere tijd. Het college heeft daar ook oren naar, blijkt uit een brief aan de raad.



Voor dit en volgend jaar geldt ook dat weer terrasvlonders geplaatst kunnen worden bij de horeca, onder dezelfde voorwaarden als in 2020. De verkeersveiligheid mag daarbij niet in het geding komen, net als de toegankelijkheid van stoepen voor voetgangers en mindervaliden. Het college gaat daarnaast kijken naar de mogelijkheden van het overkappen en omheinen van terrassen voor langere periode.

Om een terras of horecagelegenheid coronaproof te kunnen maken, kunnen ondernemers gebruik maken van de subsidieregeling horecavouchers. Het gaat om een bedrag van 500 euro.

Ook worden gesprekken gevoerd met de GGD Rotterdam-Rijnmond over de mogelijkheid om sneltesten in te zetten door de horeca. Of dat überhaupt mogelijk is, hangt af van landelijk beleid en de betrouwbaarheid en snelheid van de testen.