Zverev en Murray ook toegevoegd aan deelnemersveld ABN Amro WTT

Murray was in 2015 voor het laatst aanwezig op het ABN Amro World Tennis Tournament.

Met Zverev, die onlangs tijdens de Australian Open in de kwartfinale verloor van Novak Djokovic, voegt Krajicek de zesde speler toe die in de mondiale top tien staat. Zverev deed van 2015 tot en met 2018 viermaal mee en zijn beste prestatie tot nu toe was een plek in de kwartfinale in 2016.

Oud-winnaar Murray

Andy Murray staat ondertussen 125e op de wereldranglijst maar is wel een naam van formaat. De 33-jarige Schot won gedurende zijn carrière drie grand slam-titels en won in 2009 het ABN Amro World Tennis Tournament. In die finale van 2009 versloeg hij Rafael Nadal, die dit jaar ook van de partij zal zijn.

De laatste keer dat Murray in Rotterdam was, was in 2015 toen de kwartfinale het eindstation was. Sinds 2016 kampt Murray met blessures waardoor hij is weggezakt op de wereldranglijst. Met de toevoeging van Zverev en Murray is het deelnemersveld nu vrijwel voltooid waarbij Rafael Nadal (2), Daniil Medvedev (4), Stefanos Tsitsipas (6) en Alexander Zverev (7) de vier hooggeplaatste spelers zullen zijn.