Rotterdamse haven klimt uit diep dal en gaat flink investeren

De coronacrisis heeft vorig jaar gezorgd voor een forse daling in de overslag van ijzererts, kolen en olie. Granen, diervoeding en biomassa deden het beter. In totaal werd voor ruim 436 miljoen ton aan goederen overgeslagen: een daling van 6,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Opmerkelijk is het goede bedrijfsresultaat van Havenbedrijf Rotterdam: dat kwam netto uit op 351,7 miljoen euro, bijna 13 miljoen euro meer dan in 2019. "Daardoor kan het Havenbedrijf de komende vijf jaar 1,5 miljard investeren in de verduurzaming van het energiesysteem, de digitalisering, bereikbaarheid en het terugdringen van CO2-uitstoot," zei president-directeur Allard Castelein vrijdagochtend tijdens de presentatie van de jaarlijkse overslagcijfers.

De gezonde financiën komen door hogere huuropbrengsten van haventerreinen en lagere exploitatiekosten. De zeehavengelden vielen tegen, omdat er door de coronacrisis minder schepen naar Rotterdam kwamen. Een deel van de winst gaat naar de aandeelhouders (gemeente Rotterdam en het Rijk), maar wordt ook geïnvesteerd in de energietransitie, digitalisering en haveninfrastructuur.

Grootste haven

Volgens Castelein van Havenbedrijf Rotterdam was 2020 een 'uitzonderlijk jaar', omdat de haven ondanks de coronacrisis bleef doordraaien. De overslagdaling uit de eerste helft (9,1 procent) zette niet door in de tweede helft (4,6 procent). "Daardoor blijft Rotterdam met afstand de grootste haven van Europa."

Verder inzoomend op de overslagcijfers, vallen een aantal zaken op: de containeroverslag herstelde zich sterk in de tweede helft van het jaar. Dat kwam doordat consumenten hun geld bleven uitgeven aan spullen uit Azië. Daardoor bleef de daling beperkt, zo'n 2,5 miljoen ton. Ook het vrachtvervoer maakte een eindspurt, omdat bedrijven voorraden gingen aanleggen met het oog op de Brexit.

Minder reizen

De grootste volumedalingen waren te zien bij ijzererts, kolen en olie (producten). Dat komt doordat er minder wordt gereden en gevlogen en de auto-industrie minder staal nodig heeft. De kolenoverslag is gedaald door de toename van biomassa en zonne- en windenergie. Biobrandstoffen deden het beter, vooral biodiesel.

Allard Castelein toonde zich voorzichtig optimistisch over komend jaar. "Veel zal afhangen van de snelheid en effectiviteit van vaccinatieprogramma's, maar een opleving van de wereldhandel ligt in de lijn der verwachting." Een terugkeer naar pre-covid-doorvoervolumes sluit hij echter uit, omdat ook volgend jaar nog minder gereisd zal worden. En dat heeft hoe dan ook invloed op de volumes.