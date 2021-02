Korfbal Leaguefinale niet in de grote, maar nieuwe hal van Ahoy

De finale van de Korfbal League wordt dit seizoen in de RTM Stage van Rotterdam Ahoy gespeeld. Dat is het nieuwe gedeelte van het evenementengebouw. De Korfbal Leaguefinale vindt dit jaar zonder publiek plaats vanwege de coronamaatregelen.

In het verleden is de finale van de grootste korfbalcompetitie al vaker in Ahoy gespeeld, maar de afgelopen vier finales zijn allemaal in Amsterdam afgewerkt. Toen werd er gekozen voor de Ziggo Dome. Ahoy is zeker tot en met 2026 de locatie voor de ontknoping van de Korfbal League.

De eindstrijd om de Korfbal League is op zaterdag 17 april. De finale start om 16:00 uur.