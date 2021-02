Record: nog nooit zoveel aanvragen voor bouwvergunningen in Rotterdam

Het aantal aanvragen voor een bouwvergunning in Rotterdam is in 2020 explosief gestegen. De gemeente kreeg 6.600 aanvragen binnen, terwijl dit in de jaren ervoor tussen de 3.000 en 3.500 lag.

De vraag naar woningen in alle segmenten is hoog in Rotterdam, maar vooral in het middensegment is de vraag naar zowel koop- en huurwoningen erg hoog. De stijging van het aantal aangevraagde bouwvergunningen is volgens wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen) dan ook goed nieuws.

"Het is een belangrijke graadmeter voor wat er binnen een paar jaar gebouwd zal worden en daar zitten veel aanvragen bij voor woningen in het middensegment." Hij doelt daarmee onder meer op de aanvraag voor de bouw van De Baantoren in het centrum (ruim vierhonderd woningen), Image in Feijenoord (bijna driehonderd woningen) en Alex in Prins Alexander (honderd woningen).

Ver boven landelijk gemiddelde

Van de ruim zesduizend aanvragen is voor meer dan tweeduizend woningen ook daadwerkelijk een bouwvergunning verleend. Dit is een stijging van 62 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee zit Rotterdam ver boven het landelijke gemiddelde, van een stijging van 14 procent. In totaal zijn er in heel Nederland 66 duizend vergunningen afgegeven.

Volgens de gemeente heeft de enorme stijging in Rotterdam te maken met het feit dat er meer energie is gestoken in het versnellen van de woningbouwproductie. Zo zijn er afspraken gemaakt waardoor juridische hobbels, die de bouw onnodig vertraagden, weg te halen. Ook zijn er regels opgesteld om bouwers sneller op weg te helpen met hun bouwplannen.