Een jaar corona: om 17:00 uur live talkshow bij Rijnmond

Marion Koopmans is woensdag op Rijnmond te zien in een speciale corona-talkshow

Diederik Gommers vertelt woensdag over zijn jaar in de strijd tegen het coronavirus

Diederik Gommers, Ernst Kuipers en Marion Koopmans van het Erasmus MC blikken woensdag in een live talkshow op TV Rijnmond en op deze website terug op een jaar lang strijden tegen het coronavirus. Ook gaan ze uitgebreid in op wat ons in de nabije toekomst nog te wachten staat.

Intensivist Gommers, bestuursvoorzitter Kuipers en viroloog Koopmans zijn in twaalf maanden ongewild uitgegroeid tot bekende Nederlanders. Bijna dagelijks verschijnen ze in de media om hun kennis te delen. Hoe was hun jaar? En hoe vinden ze het om plotsklaps een BN'er te zijn?

Wat is hun mening over het vaccinatie-tempo dat Nederland op dit moment hanteert? Over de versoepelingen die het kabinet dinsdagavond bekendmaakte? En is het niet gek dat je wel in de rij mag staan bij de supermarkt, maar niet op een terrasje mag zitten?

Deze en vele andere vragen gaan over tafel bij presentator Ineke Moerman. Live op TV Rijnmond en rijnmond.nl vanaf 17:00 uur, met daarna ieder uur een herhaling op televisie.