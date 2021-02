Verdachten avondklokrellen vanaf maandag te zien op schermen in Rotterdam

De politie en het Openbaar Ministerie gaan vanaf maandag verdachten van de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid tonen op metersgrote schermen in Rotterdam. Het gaat onder meer om reclamemasten bij de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel en op schermen bij Rotterdam Centraal, Westblaak, Zuidplein, de Lijnbaan en de Koopgoot.

Voor de avondklokrellen eind januari zijn diezelfde avond zo'n zestig verdachten opgepakt. De politie is nog op zoek naar andere relschoppers. Tientallen verdachten zijn eerder al getoond in de tv-programma's Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Sinds de start van het onderzoek zijn naar aanleiding daarvan nog zeven mensen opgepakt.

Toch is het niet in alle gevallen gelukt om de identiteit van de relschoppers te achterhalen. Door nu ook digitale schermen in te zetten, kan dit volgens de politie op lokaal niveau zorgen voor belangrijke informatie.

De beelden van de verdachten zijn vanaf maandag niet alleen op reclamemasten te zien, maar worden ook getoond op metersgrote schermen in trein- en metrostations en in supermarkten in Rotterdam.