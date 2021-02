Mollen zoeken in Chris Natuurlijk van 20 februari

Over mollen, wolven en Kralingse buitenplaatsen gaat het zaterdag 20 februari in Chris Natuurlijk.

Chris Natuurlijk gaat zaterdag mollen tellen. Nou ja, molshopen. Want de mol zelf zie je niet zo vaak. De Zoogdiervereniging vertelt in Chris Natuurlijk over de derde landelijke Mollentelling en over het beestje zelf met zijn bijzondere vacht en grote kolenschoppen om gangen te graven. Hij leeft bijna zijn hele leven onder de grond en dat maakt de mol een beetje mysterieus.

Vier de terugkeer van de wolf

Ook de wolf is een beetje mysterieus. Hij houdt zich het liefst verscholen voor de mens en dat zit misschien wel in zijn bloed, want hij is eeuwenlang bestreden. Door vervolging verdween de wolf uit Nederland, maar inmiddels is het roofdier weer terug. Het literaire festival Woordnacht viert de terugkeer van de wolf online met schrijvers, dichters, filosofen, wolvenkenners en kunstenaars. In Chris Natuurlijk hoor je onder meer Judith Visser en Dik van der Meulen , twee schrijvers die hun fascinatie voor de wolf met elkaar delen.

Weelderige buitenplaatsen in Kralingen

Robert Ligthelm houdt zijn hele leven lang al van kastelen en buitenplaatsen. De gepensioneerde internist woont op steenworp afstand van een paar van de 'lustoorden' die een hoofdrol spelen in zijn boek De Kralingse Buitenplaatsen van de 16e tot de 20e eeuw . Naar aanleiding van het boek en de online lezing in Bibliotheek Rotterdam, wandelt Chris Natuurlijk met de schrijver langs een paar van de nog bestaande buitenplaatsen.

Zaterdagochtend 20 februari meer in Chris Natuurlijk van acht tot negen hier op Radio Rijnmond.