Bijlow en Marsman vraagtekens bij Feyenoord voor FC Twente-uit

Feyenoord-keepers Justin Bijlow en Nick Marsman zijn allebei onzeker voor het uitduel van de Rotterdammers met FC Twente. "Marsman heeft vandaag niet meegetraind. Zaterdag nemen we een beslissing over beide keepers", vertelde trainer Dick Advocaat op de persconferentie.

Marsman keepte woensdag nog tijdens de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen, die Feyenoord in een knotsgekke slotfase met 4-3 verloor. Bijlow moest dat duel laten gaan, omdat hij in de eredivisiewedstrijd tegen Willem II een knietje had gekregen.

Kijk hieronder naar de volledige persconferentie met Feyenoord-trainer Dick Advocaat. De tekst gaat verder onder het fragment:

'Niet gesproken met Berghuis'

Na de bekeruitschakeling tegen sc Heerenveen van afgelopen woensdag richt Feyenoord zich op de tweede plek in de eredivisie, benadrukt Advocaat. "We moeten verder. Er zijn geen excuses meer. Het heeft weinig zin om hierbij stil te staan. We krijgen drie heel bepalende wedstrijden voor de rest van dit seizoen."

Advocaat heeft niet extra gesproken met aanvoerder Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvaller pakte twee gele kaarten tegen sc Heerenveen, waarna hij met een rode kaart van het veld moest. "Deze jongen weet zelf wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij is zo met zichzelf en het elftal bezig, om alles goed te doen. Misschien wil hij het zelfs te goed doen."