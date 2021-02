Nog geen uitspraak over avondklok, rechter heeft meer tijd nodig

Het gerechtshof in Den Haag doet pas volgende week vrijdag uitspraak in de zaak over de rechtsgeldigheid van de avondklok, aangespannen door de actiegroep Viruswaarheid. Voorzitter Tan-de Sonnaville van het gerechtshof zegt dat na het horen van de argumenten van beide partijen er meer tijd nodig is voor het doen van een uitspraak. Tot die tijd blijft de avondklok gelden.

In eerste instantie had het hof het streven om vandaag nog uitspraak te doen, maar Tan-de Sonnaville zegt dat dat niet lukt. Volgende week vrijdag wordt er schriftelijk uitspraak gedaan. Viruswaarheid-voorman Willem Engel noemt het uitstel "een vreemde gang van zaken", omdat het hof afgelopen dinsdag in een spoedzitting wel snel tot een uitspraak kon komen.

Eerder deze week haalde een voorzieningenrechter in Den Haag een streep door de avondklok.

Wettelijk was de maatregel volgens de rechter niet in orde, omdat hij gebaseerd was op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Daarmee kreeg de aanvechtende partij Viruswaarheid, met de Rotterdamse voorman Willem Engel, gelijk.

Meteen na de uitspraak op dinsdag kondigde de Staat een hoger beroep aan. De zaak begon diezelfde dag nog, maar werd door een chaotisch verloop opgeschort. 's Avonds werd bekend dat de avondklok tot de zitting van vrijdag sowieso van kracht blijft. Het gerechtshof zag hier nog voldoende noodzaak voor.

Het demissionair kabinet is dinsdag meteen aan de slag gegaan met een andere route voor de avondklok: een spoedwet. Dit moet de juridische grondslag voor de avondklok verbeteren. Donderdag stemde de meerderheid van de Tweede Kamer voor deze wet.

Vanaf vrijdagmorgen buigt de Eerste Kamer zich over deze spoedwet. Het kabinet wil de wet achter de hand hebben De stemmingen daarover worden rond 19:15 uur verwacht.

De partijen die vóór de spoedwet stemden, hebben in de Eerste Kamers 52 van de 75 zetels. De kans is daardoor groot dat de spoedwet wordt aangenomen.

De avondklokmaatregel staat voorlopig nog tot 2 maart.