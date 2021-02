Podcast Feyenoord: 'Berghuis moet het goede voorbeeld geven'

Na de bekeruitschakeling bij sc Heerenveen heeft Feyenoord alleen de eredivisie nog, maar ook in deze competitie gaat het nog niet van harte voor de Rotterdammers. Hoe moet het nu verder voor de mannen van trainer Dick Advocaat? Dat bespreken presentator Justin Kevenaar, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os in een nieuwe Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast.

"Het zag er helemaal niet naar uit dat Feyenoord zou verliezen", blikt Bischop terug, die niet begrijpt dat Feyenoord met Uros Spajic een extra verdediger in de ploeg bracht. "Je hoeft de schoonheidsprijs niet te krijgen. Normaal gesproken is Advocaat een trainer die verdedigend speelt. Maar nu bleef hij in dezelfde samenstelling spelen."

Van Os zat thuis met open mond naar dit bekerduel te kijken. "Met een statische Nicolai Jørgensen speelde Feyenoord sc Heerenveen in de kaart." Ook zag Van Os dat Advocaat 'door zat te emmeren' over de gemiste strafschop die de Friezen hadden gekregen.

Rode kaart Berghuis

Verder werden in de FC Rijnmond Podcast de pijlen gericht op Steven Berghuis, die tegen sc Heerenveen twee gele kaarten dus rood pakte. "De eerste gele kaart was een dure. Zeker als aanvoerder. Daar liet hij 'het team in de steek', terwijl Berghuis het voorbeeld moet geven. Dat zijn momenten die we vaker hebben gehad", zegt Bischop.

Van Os vult aan: "Het randje dat aan hem zit, komt soms heel positief of heel negatief naar buiten. Het blijft opmerkelijk dat Berghuis niet duur is, goede cijfers kan overleggen, maar niet op wordt gepikt door grote clubs. Dat zegt iets."

Bischop merkt ook op dat dit consequenties kan hebben voor Berghuis bij het Nederlands Elftal, dat komende zomer het EK voetbal speelt: "Ik denk dat bondscoach Frank de Boer hier niet blij mee is. Dit soort dingen ga je toch meenemen."

In de FC Rijnmond Podcast gaat het ook over supporters in het stadion en het komende uitduel van Feyenoord bij FC Twente. Luister hieronder naar de volledige aflevering:



