Gloednieuwe Equestrum Campus moet paardensport naar hoger niveau tillen: 'Iedereen met ambitie kan hier straks terecht'

In Midden-Delfland, precies tussen Den Haag en Rotterdam, moet in de zomer van 2022 de zogeheten Equestrum Campus verrijzen. Het trainingscentrum moet het niveau van de paardensport in de regio naar een nog hoger niveau tillen en gaat ook voor de breedtesport alles aanbieden wat er nodig is op hippisch gebied.

"We hebben hier straks een trainingscentrum waar elke liefhebber van de paardensport terecht kan voor zijn trainingen", legt Peter Blangé van Rotterdam Topsport uit, één van de partners die de campus mogelijk maakt. "Ook kan ieder talent hier straks verder werken aan het verder ontwikkelen van zijn of haar talent."

'Ontzettend belangrijk'

Jan de Mooij, die ook jarenlang voorzitter was van het CHIO, is de voorzitter van dit gloednieuwe Equestrum. Hij zegt dat het belang en ook de potentie van deze nieuwe campus niet te onderschatten is: "De paardensport is internationaal zeer groot en is ook één van onze grootste exportproducten. Wereldwijd gaat het om een omzet van 300 miljard euro bijna één op de tien mensen wordt wereldwijd bereikt via de paardensport."

Buiten het feit dat de topsport een grote rol krijgt, speelt ook het onderwijzende aspect een aanzienlijke rol. Zo is het Lentiz College één van de partners en gaan zijn al hun opleidingen met betrekking tot de paardensport verder professionaliseren en huisvesten op de campus. "En samen met deskundigen uit het wereldje wordt er dan wel streng gekeken naar de toelatingen", legt Gert Kant van het Lentiz College uit.

"Over vijf of tien jaar kan het zomaar zijn dat we een ruiter of amazone vanuit dit programma naar de Olympische Spelen zien gaan", besluit Blangé. "En daar word ik dan echt intens gelukkig van als wij daar als Metropoolregio een steentje aan bij kunnen dragen."