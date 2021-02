Fraser over Sparta: 'Reeks na Ajax gaat ons leren of we dit seizoen veilig uit kunnen spelen'

Deroy Duarte over Ajax-uit: 'Misschien moeten we een beetje geluk hebben als dat Sparta in 2010 had'

Fraser over Ajax-Sparta: 'Reeks na Ajax gaat ons leren of we dit seizoen veilig uit kunnen spelen'

Op de ranglijst staat Sparta nog op een veilige twaalfde plek, toch zit de laatste tijd de klad er een beetje in en heeft de ploeg van Henk Fraser al vijf wedstrijden geen overwinning geboekt. Toch maakt Fraser zich (nog) lang geen zorgen: "De kritiek die we nu krijgen, geeft alleen maar aan dat men meer is gaan verwachten van ons."

Toch maakt het de volgende wedstrijd er niet gemakkelijker op: Ajax-uit. Een wedstrijd waarin Sparta de afgelopen jaren soms tegen lelijke zeperds is aangelopen. "Je weet ook van tevoren dat dit jaarlijks misschien wel de moeilijkste wedstrijd is", zegt Fraser. "Maar het zou natuurlijk mooi zijn als we er toch iets positiefs uit kunnen halen."

Reeks na Ajax: zes ploegen uit rechterrijtje

Ook Deroy Duarte, die zelf voor het laatst scoorde in de overwinning op FC Twente van voor de winterstop, geeft aan dat de wedstrijd tegen Ajax op twee manieren kan worden bekeken. "Je kunt op een negatieve manier kijken en zeggen dat dit een vervelend moment is om tegen Ajax te spelen. Maar het kan ook heel positief werken, ook al wordt het natuurlijk heel erg lastig."

Dat de vorm niet helpt, dat snapt Duarte ook. Hij vindt het lastig om te vinger op de zere plek te leggen en denkt dat het ook simpelweg verklaard kan worden als een fase waar elke club in een seizoen last van krijgt. "Elke ploeg heeft weleens een dipje en dat zie je bij ons nu ook. We voetballen veel minder dan voor de winterstop en daarvoor moeten we naar onszelf kijken. In die zes wedstrijden na Ajax komen we hopelijk daaruit."

Duarte doelt daarmee op de wedstrijden die volgen na Ajax-uit: Willem II-thuis, Emmen-uit, VVV-uit, RKC-thuis, Heracles-uit en PEC-thuis. Zes ploegen die allemaal in het rechterrijtje staan waarvan er vijf ook nog eens onder Sparta staan. "Na die serie weten we waar we staan", zegt Fraser. "Dan weten we of we met samengeknepen billen naar het einde toe moeten werken, of relatief rustig het jaar uit kunnen spelen."

Spitsenduo en Auassar onzeker

Wat betreft het spitsenduo voor aankomend weekend wilde Fraser nog weinig loslaten. Vorige week koos de trainer van Sparta verrassend voor Danzell Gravenberch in plaats van Mario Engels. "Ik snap dat mensen dan verrast zijn en achteraf misschien commentaar hebben. Maar ik maak die keuze gebaseerd op wat ik zie gedurende de hele week en hoe het er per speler voor staat. Dat gaan we ook dit weekend weer precies zo bekijken."

Sparta speelt zondagavond om 20:00 uur tegen Ajax en buiten de lang geblesseerde Tim Coremans om, mist de ploeg mogelijk ook Adil Auassar. De aanvoerder is licht geblesseerd en aankomende zondag komt mogelijk te vroeg voor de routinier.