Concertgebouw De Doelen droeg jarenlang geen pensioenpremies af voor oproepkrachten, ruim 200 mensen gedupeerd

Concert- en congrescentrum De Doelen in Rotterdam heeft twaalf jaar lang geen pensioenpremies afgedragen voor medewerkers met flexibele contracten. Het gaat om meer dan tweehonderd mensen, die tussen 2006 en 2018 bij De Doelen werkten.

Het gaat bijvoorbeeld om horecapersoneel, beveiligers, receptionisten en mensen van de technische dienst. Volgens de Kunstenbond kwam de zaak aan het licht door een 'oplettend lid' dat zijn loonstrook eens goed had bestudeerd. Sindsdien is de afdracht overigens wel goed geregeld.

De directie van De Doelen zegt tegen de Volkskrant dat er geen kwade opzet in het spel was en dat inmiddels enkele tonnen zijn gereserveerd om het pensioengat van gedupeerde (ex-)werknemers te repareren.

Afzien van pensioenrechten

Volgens de Kunstenbond is de keuze voor het niet-afdragen van premies destijds wel degelijk bewust gemaakt: "De toenmalige directeur heeft persoonlijk deel uitgemaakt van de cao-commissie waar deze afspraken zijn gemaakt."

Ook de huidige directie en Raad van Toezicht zouden in deze kwestie onzorgvuldig hebben gehandeld, zegt de Kunstenbond. Zo werd de werknemers voorgehouden dat ze zelf moesten opdraaien voor het werknemersdeel van de pensioenpremie, of anders moesten afzien van hun pensioenrechten.

Volgens de Kunstenbond is dit niet waar en in strijd met de wet: "Daarnaast is het voor de meeste oproepkrachten financieel onhaalbaar om achteraf zelf het werknemersdeel te moeten betalen."

Gedupeerde werknemers kunnen desnoods hun pensioen proberen te claimen bij pensioenfonds ABP, zegt de Kunstenbond. "Het pensioenfonds heeft de plicht ervoor te zorgen dat voor elke werknemer premie wordt afgedragen. ABP is dus mede verantwoordelijk voor het innen van premies."