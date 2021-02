RIVM: Regionale en landelijke stijging aantal coronabesmettingen

Het RIVM meldt vrijdag 19 februari 602 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat zijn er flink meer dan de afgelopen dagen gemeld zijn. Donderdag waren er 479 nieuwe besmettingen en woensdag 368. De dagen daarvoor lag het tussen de 200 en 300.

De regionale cijfers liggen in lijn met de landelijke. Ook daar is een stijging te zien. Bij het RIVM zijn tot vrijdag 10:00 uur 4761 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 167 meer dan donderdag en het ligt ook flink hoger dan het gemiddelde aantal besmettingen; dat lag afgelopen week op 3704 mensen per dag.

Waar de stijging door komt, kan de GGD niet zeggen. Het zou te maken kunnen hebben met het winterse weer: toen waren testlocaties enige tijd gesloten. Dit zou dan een inhaalslag kunnen zijn.

Vrijdag zijn er drie regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Dat is wel weer een flinke afname ten opzichte van donderdag: toen bezweken er negentien mensen aan het virus. De drie overleden regiogenoten komen uit Ridderkerk (1), Goeree-Overflakkee (1) en Dordrecht (1).

Verder zijn dertien regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis met corona. Dat is er vier meer dan een dag eerder.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis is:

Alblasserdam: 7 - 1572

Albrandswaard: 3 -1977

Barendrecht: 16 - 3329

Brielle: 6 - 910

Capelle aan den IJssel: 19 - 4598

Dordrecht: 54 - 8656

Goeree-Overflakkee: 18 - 2798

Gorinchem: 9 - 2630

Hardinxveld-Giessendam: 12 - 1706

Hellevoetsluis: 10 - 2023

Hendrik-Ido-Ambacht: 9 - 2209

Hoeksche Waard: 17 - 4868

Krimpen aan den IJssel: 13 - 2440

Lansingerland: 16 - 4282

Maassluis: 3 - 2217

Molenlanden: 36 - 3230

Nissewaard: 21 - 5241

Papendrecht: 8 - 2117

Ridderkerk: 25 - 3359

Rotterdam: 213 - 49184

Schiedam: 33 - 5978

Sliedrecht: 12 - 2196

Vlaardingen: 15 - 5370

Westvoorne: 2 - 656

Zwijndrecht: 25 - 3250

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.