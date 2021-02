Feyenoord in financieel zwaar weer: spelersgroep niet eensgezind over loonoffer

Feyenoord heeft aan de spelers van de selectie medegedeeld dat het loonoffer, dat de afgelopen zomer door de coronacrisis was opgelegd, wordt doorgetrokken tot het einde van het seizoen. Dat betekent dat de spelersgroep nog meer wordt gekort op het salaris. Feyenoord benadrukt dat het een 'economische noodzaak is'.

De Rotterdammers hadden begroot dat er tot de winterstop zonder publiek gespeeld zou worden. Maar nu er nog steeds geen supporters in De Kuip welkom zijn en het ernaar uitziet dat dit niet meer gaat gebeuren, dreigt Feyenoord financieel zwaar getroffen te worden. Daarom is deze beslissing gemaakt. Het vorige loonoffer duurde tot 31 december 2020, maar nu wil Feyenoord dit verlengen tot het einde van dit eredivisieseizoen.

Ook de directie en kantoorleden moeten nu een loonoffer brengen. Naar verwachting gaat Feyenoord ook aan supporters vragen om hun geld van de seizoenskaarten niet terug te vragen.

Verdeeldheid

De directie van Feyenoord deed deze mededeling vrijdag aan de spelersgroep op het trainingscomplex 1908. Mark Koevermans (algemeen directeur), Frank Arnesen (technisch directeur) en Pieter Smorenburg (commercieel directeur) brachten deze boodschap over.

In FC Rijnmond ging het ook over het loonoffer dat is opgelegd aan de Feyenoord-selectie. Kijk hieronder naar het fragment. De tekst gaat verder onder de video:

Het loonoffer is bij een groot gedeelte van de spelersgroep in het verkeerde keelgat geschoten. Er heerst nu verdeeldheid in de spelersgroep van Feyenoord, want niet elke speler is het eens met deze beslissing en wil niet weer salaris inleveren.

Volgens Chris Woerts, voormalig commercieel directeur van Feyenoord, is er onder de spelersgroep van Feyenoord wel gepeild over het loonoffer. Woerts zegt in FC Rijnmond dat er eensgezindheid was aan het begin van de coronacrisis in maart 2020. "Maar het is onbegrijpelijk dat spelers nu niet solidair zijn."

De lonen worden gekort met een percentage. Grote verdieners binnen de spelersgroep worden daardoor zwaarder getroffen dan de spelers met een lager loon. "Trainer Dick Advocaat is er wel mee akkoord", zegt chef sport Ruud van Os.