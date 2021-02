Testbereidheid laag in Charlois, 6% getest in een paar weken tijd

Het grootschalig testen op corona in het stadsdeel Charlois komt maar niet van de grond. Van de 70.000 bewoners zijn 4500 getest. Dat komt neer op 6% van de bevolking. De vraag rijst: waarom is de testbereidheid onder de bewoners in Charlois zo laag?

Het is rustig bij de testlocatie in een school op het Slingeplein. Een man komt met haar dochter aanlopen, ze hadden een afspraak gemaakt. Ze zijn niet de beoogde doelgroep voor de proef. “We komen van een dorpje verderop en zijn gekomen omdat mijn dochter koorts heeft.”

Raadslid Narsingh Balwantsingh van de PvdA heeft via de gebiedscommissie begrepen dat er 4500 mensen getest zijn. “Op een bevolking van 70.000 is dat vrij laag. Waarom zouden mensen zich moeten laten testen, zonder klachten? Dat is vaak de vraag. Die ban moet je doorbreken."

Alleen tijdens kantooruren geopend

Caroline Aafjes-van Aalst van Leefbaar Rotterdam woont in Zuidwijk. Ze heeft zich nog niet laten testen. “Ik wacht nog steeds op de brief die we zouden krijgen.” Ze zegt dat ze vernomen heeft dat de brieven door verwachtte drukte bij de locaties nog niet zijn verstuurd of mondjesmaat. Daarnaast zegt ze dat de locaties tijdens kantooruren geopend zijn en niet in het weekend. “De werkende Rotterdammer kan er niet eens terecht.

Een rondgang om de markt bij Asterlo in Zuidwijk leert dat er weinig animo is onder de bewoners om zich vrijwillig te laten testen. ”Ik test me op zijn werk in het ziekenhuis. Ik zie de noodzaak niet waarom ik moet laten testen’, zegt een vrouw. Vaak gehoorde antwoorden van bewoners zijn dat ze klachtenvrij zijn en geen brief hebben ontvangen. Een man heeft een flyer ontvangen maar laat zich toch niet testen.

Maar wat moet er dan gedaan worden om de testbereidheid te vergroten? “Verleng de tijd dat mensen zich kunnen laten testen, verruiming van openingstijden en kom met een duidelijke flyer”, zegt Balwantsingh. Aafjes-van Aalst ziet een grotere rol voor de overheid weggelegd. “Zet borden neer, maak reclamespots. We moeten er niet vanuit gaan dat mond-op-mond-reclame werkt."