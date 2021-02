Reorganisatie Damen Shipyards: 125 banen verdwijnen in Rotterdam en Schiedam

Damen Shipyards gaat reorganiseren. Dat kondigde de directie vrijdag aan. In Rotterdam en Schiedam verdwijnen in totaal 125 banen. Het gaat om een nieuwe reorganisatie, zegt CNV-bestuurder Corina Hensen.

Afgelopen zomer zei Damen al niet uit te sluiten dat er mogelijk meer banen zouden worden geschrapt. Die tijd lijkt nu aangebroken.

Onvermijdelijk

Vooral de Botlek wordt geraakt door de reorganisatie: "Het grootste gedeelte verdwijnt daar", vertelt Hensen. "Een deel van Verolme gaat dicht." In Schiedam gaat het om een klein aantal banen dat verdwijnt. "De unieke werven van beide shipyards blijven bestaan; de grootste dok van Verolme en de overdekte van Schiedam."

Een trieste situatie voor beide partijen, vindt Hensen. Toch lijkt reorganisatie onvermijdelijk. "De sector ligt al jaren op z'n gat. Er zijn de afgelopen jaren zoveel verliezen geleden dat reorganisatie nodig is." Het gaat voornamelijk om kantoorpersoneel.

"Het gaat me aan het hart dat de industrie waar we in Nederland groot mee zijn geworden, hier straks bijna niet meer bestaat. Daar kan Damen weinig aan doen; het werk is ook gewoon naar andere landen verschoven, maar het blijft zonde", vindt Hensen.

Zwaar verlies

Volgens Damen is de reorganisatie nodig om 'de werven gezond te houden voor de toekomst'. Volgens CNV is er op dit moment geen sociaal plan voor de werknemers, omdat dat vorig jaar afliep. Daarom wil CNV zo snel mogelijk met de directie om tafel.

Vorig jaar kondigde Damen al aan wereldwijd meer dan duizend banen te schrappen. In Nederland ging het om 173 arbeidsplaatsen die in Gorinchem, Schiedam en Bergum verdwenen. Het ging toen vooral om de divisie die zich bezighield met de middelgrote schepen, zoals veerboten.

Toen al verkeerde Damen in zwaar weer. "Enerzijds is vorig jaar een zwaar verlies geleden, waardoor ook reorganisatie nodig was. Daar bovenop is de coronacrisis gekomen. Het is een combinatie van beide", zei Robin Middel, woordvoerder van Damen Shipyards, toen.