Hoeks bestuur stopt met sinterklaasintocht: 'Er is altijd een partij teleurgesteld'

Het bestuur van de sinterklaasintocht in Hoek van Holland stopt ermee. De stichting heeft het gevoel dat ze niets goed meer kan doen. "Er is altijd een partij teleurgesteld. Wij organiseren dit feest gewoon puur voor het plezier en in onze vrije tijd als vrijwilliger. Het houdt een keer op", zegt bestuurder Joey de Waard.

Het organiseren van de in- en uittocht van Sinterklaas in Hoek van Holland werd vorig jaar al lastiger toen een motie werd aangenomen om geen subsidie meer te verstrekken aan organisaties die zwarte piet opvoeren. "Wij hebben ons uitgesproken en gezegd: wij houden vast aan de traditionele zwarte piet, maar voornamelijk vanuit praktische overwegingen. Hoek van Holland is enigszins traditioneel aangelegd. Er zijn ook mensen voorstander van een ander soort piet, maar een groot deel is voorstander van zwarte piet." Een externe partij is daarna een crowdfunding gestart. "Daarbij is verrassend genoeg een enorm bedrag opgehaald."

Racistische uitingen bij crowdfundingsactie

De crowdfundingsactie was niet alleen maar fijn. Bij het doneren van een bedrag konden mensen een berichtje achterlaten op het platform. Daar zijn racistische uitingen bij gedaan. "Dat hoeft voor ons niet. We zijn enorm blij met iedere euro die we krijgen. Maar als er een racistische boodschap aan vastkleeft, dan mag je die euro's houden wat mij betreft", aldus de Waard.

De stichting wil zich niet mengen in de pietendiscussie. "Wij organiseren een kinderfeest en zijn enorm moe van het iedere keer moeten verantwoorden wat je doet en hoe je het gaat doen. Momenteel is het zo dat we niet meer goed kunnen doen."

Bij de intocht van 2020 was een demonstratie aangemeld, die is niet doorgegaan vanwege corona. "Ik zou het mezelf nooit vergeven als dat escaleert en een kind een trauma zou oplopen, omdat volwassen ruzie gaan maken."

'Als piet verandert, stopt een groot gedeelte'



De keuze om vast te houden aan de 'traditionele piet' is ook een financiële kwestie. "Wij hebben gezegd dat we ons vasthouden aan de traditionele piet zo lang dat kan, ook omdat als wij het uiterlijk van piet veranderen, een heel groot gedeelte van onze vrijwilligers opstapt en een heel groot deel van sponsors stopt. Mijn persoonlijke overwegingen doen niet mee in deze beschouwing."

Dat het huidige bestuur ermee stopt, betekent niet dat er geen in- en uittocht meer komt. Er wordt gezocht naar andere partijen die de organisatie over willen nemen. Of in de toekomst ook wordt vastgehouden aan de 'traditionele piet' bij de intocht is nog onbekend. "Dat is dan niet meer aan ons. De nieuwe organisatie mag dat zelf gaan vormgeven."