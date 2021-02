Nog geen weekendplannen? Wat dacht je van een wandeling om de Rotterdamse horeca te steunen?

Eerder zei de gemeente dat de wandelingen te veel op een georganiseerd evenement leken, en dat mag niet in deze coronaperiode. Daarom werden de wandelingen, met een vaste route langs Rotterdamse horecazaken, begin februari verboden.

Inmiddels is de gemeente na overleg teruggekomen op dat verbod: vanaf dit weekend mag Stadswandeling010 weer langs bij de Rotterdamse horeca. Mét de mogelijkheid om eten en drinken bij cafés en restaurants af te halen, natuurlijk. Precies op tijd voor het heerlijke lenteweer!

Na een geslaagde politieke lobby zijn initiatiefnemers Rutger van Stigt Thans en Hanna Ton samen met de gemeente Rotterdam tot een akkoord gekomen. Na een aantal aanpassingen aan het oorspronkelijke concept mag de verkoop van de Stadswandeling010 weer doorgaan.

"Hartstikke fijn dat we weer door mogen!", laat Van Stigt Thans weten. Volgens de initiatiefnemers is de horeca erg blij met de wandelingen, die volgens hen echt helpen. Dat Van Stigt Thans mag meewerken aan een initiatief dat helpt, vindt-ie erg fijn. "Dat doet toch wat goeds met je." Voor de komende (zonnige) dagen zijn al honderden aanmeldingen binnen.

Op zoek naar de leuke straatjes

De wandelingen worden net even anders. Vanaf nu zijn er geen vaste dagen, startpunten of tijdsloten meer. Een stempelkaart voor Stadswandeling010 is nu geldig van donderdag tot en met zondag. Ook zijn er geen vaste routes meer, maar is er op de stempelkaart te zien bij welke horeca lekker eten en drinken af te halen is. "Het is even schakelen", zegt Rutger, maar dat maakt het volgens hem ook leuk. "Nu ga je zelf op pad en op zoek naar de leuke straatjes."

Door telkens nieuwe horecazaken toe te voegen zijn er steeds meer routes mogelijk. Komend weekend kunnen we in ieder geval weer genieten van een zonnige wandeling met een hapje en een drankje. Ook de initiatiefnemers lopen mee. "Ik ga een route lopen die ik nog niet heb gedaan!"