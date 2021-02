FC Dordrecht toont veerkracht maar gaat uiteindelijk toch onderuit tegen NAC

FC Dordrecht heeft vrijdagavond in eigen huis met 3-2 verloren van NAC Breda. De ploeg van trainer Jan Zoutman toonde in eerste instantie veerkracht na een 2-0 achterstand, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven tegen de nummer vier van de eerste divisie.

De wedstrijd had weinig tijd nodig om op gang te komen. Na ruim vijf minuten spelen kwam NAC al op voorsprong, via Kaj de Rooij. De aanvaller schoot een lage voorzet van Mounir El Allouchi hard en hoog binnen en liet FC Dordrecht-doelman Liam Bossin daarmee kansloos. Een paar minuten later zorgde diezelfde De Rooij al voor de 0-2. Na een schot van Lewis Fiorini op de lat kwam de bal voor de voeten van de aanvaller, die Bossin wederom kansloos liet met een harde en hoge inzet.

Waar FC Dordrecht met de vroege ruime achterstand even een kansloze avond tegemoet leek te gaan, zorgde Dehninio Muringen drie minuten later voor de aansluitingstreffer (1-2). De rechtsback van Dordrecht schoot de bal laag binnen in de verre hoek en bracht de Schapenkoppen daarmee meteen terug in de wedstrijd.

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-doelpuntenmaker Dehninio Muringen, die als huurling van ADO Den Haag speeltijd aan de Krommedijk krijgt. De tekst gaat verder onder de video:

In het restant van de eerste helft gebeurde er nog van alles voor beide doelen. FC Dordrecht-doelman Bossin voorkwam met een aantal uitstekende reddingen, onder meer oog in oog met NAC-spits Mario Bilate, een derde Bredase treffer. Aan de andere kant kreeg Naoufal Bannis meerdere kansen op de 2-2, maar de Feyenoord-huurling kreeg de bal tot twee keer toe niet overtuigend tussen de palen. Op slag van rust kreeg ook Jari Schuurman nog een behoorlijke mogelijkheid, maar hij schoof de bal voorlangs.

Kijk hier naar het interview met FC Dordrecht-middenvelder Jari Schuurman na afloop van het thuisduel met NAC Breda. Hij tempert de verwachtingen rondom de club na een goede week. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld van veel mogelijkheden voor beide doelen. Waar NAC via een kopbal op de lat van Lex Immers en een schot van Bilate weer dichtbij de 1-3 was, kwam FC Dordrecht na een klein uurtje spelen op gelijke hoogte. Scheidsrechter Luca Cantineau legde de bal op de stip na een vermeende handsbal van Michaël Maria, waarna Nikolas Agrafiotis vanaf elf meter de gelijkmaker binnen schoot: 2-2.

Toch nog een Bredase treffer

In het laatste halfuurtje van de wedstrijd werden de kansen opeens schaars. Het spel golfde op en neer en FC Dordrecht leek daadwerkelijk voor de tweede keer dit seizoen een resultaat te gaan halen tegen NAC, totdat Lewis Fiorini de bal ruim tien minuten voor tijd voor zijn voeten kreeg. De middenvelder schoot de bal hard in de kruising en zette de bezoekers uit Breda daarmee toch weer op voorsprong (2-3).

De laatste tien minuten brachten niet veel meer. FC Dordrecht kreeg geen kans meer op de gelijkmaker en moest genoegen nemen met een nipte nederlaag. De Dordtenaren blijven negentiende in de eerste divisie staan met vijftien punten uit 24 duels.

FC Dordrecht - NAC 2-3 (1-2)

6' Kaj de Rooij 0-1

9' Kaj de Rooij 0-2

12' Dehninio Muringen 1-2

59' Nikolas Agrafiotis (strafschop) 2-2

79' Lewis Fiorini 2-3

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Muringen, Koswal, Aktas, Poll; Vermeulen (57' Musaba), Ugur, Jansen, Schuurman; Bannis, Agrafiotis (78' Dos Santos)