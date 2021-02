Met deze tips zorg je ervoor dat stress geen invloed heeft op je gewicht

Stresshormonen zorgen ervoor dat je lichaam meer vet gaat vasthouden, weet Rijnmondexpert Rachida Lachhab. Daarnaast raken je hormonen uit balans waardoor je stofwisseling niet meer werkt zoals het zou moeten. In plaats van vet verbranden, zorgen de stresshormonen er juist voor dat je lichaam denkt dat het extra reserves nodig heeft voor de stressvolle periode die eraan komt. Dat gaat ten koste van de gelukshormonen, die ervoor zorgen dat je je goed, blij en zelfverzekerd voelt.

Bij het woord stress denken mensen vaak aan werkweken van 60 uur of grote deadlines. Dat klopt ook, legt Lachhab uit, maar stress is eigenlijk elke vorm van een prikkel waarmee we te maken hebben op een dag. "Dat varieert van in de file staan, een druk overleg of je gezinsleven." Al die prikkels vormen je dagelijkse leven. "Je kunt eigenlijk wel zeggen dat iedereen elke dag wat stress heeft."

Dat maakt afvallen natuurlijk lastig. "Er zijn maar weinig mensen die hun koekje bij de koffie kunnen laten staan en daardoor zien dat ze afvallen." Voor de meeste mensen is het ook belangrijk om die stressprikkels aan te pakken, zodat de hormonen weer in balans komen. "Die hormonen hebben echt effect op je stofwisseling, oftewel je vetverbrandingsfabriek." Het is dus goed om je stresshormonen aan te pakken met de volgende tips.

Breng je dagelijkse stressfactoren in kaart

Zorg ervoor dat je voor jezelf in kaart brengt wat jou dagelijks stress oplevert en wat je daaraan kunt doen, vertelt Lachhab. "Je kunt moeilijk stoppen met werken, maar je kunt er wel voor zorgen dat je ook ontspanning hebt in je dag." Dat kun je doen door na je werk een half uur te wandelen in de natuur of een warm bad te nemen met een goed boek om de stress te verwerken.

Snack met eiwitten

Kijk ook goed naar je voeding, want die is ook van invloed op je hormonen. "Als je te veel suikers en koolhydraten eet, dat zit in pasta's, rijst en aardappelen, dan zorg je ervoor dat je niet lekker in je vel zit." Volgens Lachhab zou je meer eiwitten moeten eten. "Dus als je zin hebt in een snack neem dan geen koekje, maar een handje noten."

Op tijd naar bed en op tijd uit bed

Daarnaast is het belangrijk om op tijd naar bed te gaan. Maar niet alleen het tijdstip waarop je onder wol kruipt speelt een rol. Ook bijtijds weer opstaan is volgens Lachhab goed voor de gelukshormonen.