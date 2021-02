Rotterdamsebaan maakt het makkelijker om met de auto naar Den Haag te gaan

De Rotterdamsebaan in Den Haag is sinds vrijdagavond open voor het verkeer. De nieuwe verbinding maakt het makkelijker om vanuit Rotterdam met de auto naar Den Haag te gaan.

De nieuwe weg verbindt de A13 en A4 bij knooppunt Ypenburg met de Haagse centrumring. Onderdeel van de verbinding is de Victory Boogie Woogie-tunnel van 1800 meter lang, die onder de Vliet en een deel van Voorburg loopt. De tunnel is vernoemd naar het bekende schilderij met die naam van Piet Mondriaan. Dat schilderij hangt in het Kunstmuseum Den Haag.

De Rotterdamsebaan moet de drukke Utrechtsebaan tussen het Prins Clausplein en het Malieveld ontlasten.