Het weer: vrij zonnig met temperaturen tussen 15 en 17 graden

Zaterdag is het vrij zonnig met velden met hoge sluierbewolking en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. Er waait een matige en aan zee matig tot vrij krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen met sluierbewolking en blijft het droog.

De temperatuur daalt naar een graad of 5. De zuidenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

Zondag gaan we op herhaling. Het betekent opnieuw een vrij zonnige dag met velden met hoge sluierbewolking. Het wordt in het Rijnmondgebied opnieuw 15 tot 17 graden. De wind komt meer uit het zuidoosten en waait matig.

Vooruitzichten

De komende dagen is er flink wat zon en blijft het droog. Het blijft warm voor de tijd van het jaar met in de middag een temperatuur van 17 graden. Woensdag kan het zelfs 18 graden worden.

Gemiddelde temperaturen

Tussen 20 en 28 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,9 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden. Er valt gemiddeld 21,3 mm neerslag.