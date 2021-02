Horloge van doodgeschoten Pieter Jungerhans naar Museum Rotterdam

Pieter Jungerhans is 18 jaar oud als hij op de avond van 19 februari 1945 wordt neergeschoten op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West. De zoon van de bekende ondernemer Anton Jungerhans overleeft het niet.

Het zakhorloge dat Pieter Jungerhans in zijn binnenzak draagt, wordt door de kogels geraakt. Het beschadigde horloge is door de familie geschonken aan Museum Rotterdam. Daar wordt het verhaal over de dood van de jonge Pieter verteld.

Waarom Pieter is neergeschoten, is nooit echt duidelijk geworden. In een lange brief aan zijn familie schrijft Anton Jungershans in mei 1945 over de gebeurtenis op 19 februari en de dood van zijn zoon.

Pieter Jungerhans is na de schietpartij overgebracht naar het Sint Franciscus Gasthuis, dat dan nog aan de Schiekade zit. Hij overlijdt diezelfde avond om half elf. Anton Jungerhans heeft drie kinderen, naast Pieter zijn dat zoon Anton en dochter Fientje.

Fientjes zoon Peter de Jong heeft het horloge naar Museum Rotterdam aan de Coolhaven gebracht. Hij is vernoemd naar zijn oom Pieter. De tragische gebeurtenis heeft altijd een rol gespeeld in de familie Jungerhans.

Voor Museum Rotterdam is het zakhorloge een waardevolle aanvulling op de collectie. Rob Noordhoek van het museum: "Het laat de willekeur en het geweld zien waar de Rotterdammers mee te maken hebben gekregen, vooral in dat laatste oorlogsjaar."

Peter de Jong en Rob Noordhoek gaan samen naar de plek waar Pieter Jungerhans is neergeschoten: de Mathenesserlaan ter hoogte van de kathedraal. Noordhoek vertelt daar over die dagen in Rotterdam in februari 1945.

In bovenstaande video vertelt Rob Noordhoek over de aanslag die in de middag van 19 februari 1945 is gepleegd op een SS'er op de Coolsingel. Kort na deze opnames, is bekend geworden dat de SS'er niet is omgekomen bij de aanslag, zoals 76 jaar lang is aangenomen.



Het horloge van Pieter Jungerhans wordt opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam en zal binnenkort te zien zijn aan de Coolhaven.

Voor de moord op Jungerhans is de Nederlandse SD’er Marius Rosman in mei 1947 door het Rotterdams Bijzonder Gerechtshof ter dood veroordeeld. Rosman is tegen deze straf in beroep gegaan. In mei 1948 veroordeelt de Bijzondere Raad van Cassatie hem tot een levenslange gevangenisstraf.